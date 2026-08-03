서울테크노파크, 스마트공장 ODA 사업 베트남 현지 공정개선 컨설팅 본격 착수

세줄 요약 서울테크노파크와 중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단은 베트남 국가기술혁신청과 워킹그룹 회의를 열어 스마트공장 ODA 사업의 공동 추진 방안과 실행 로드맵을 논의했다. 이어 하노이에서 현지 설명회를 열고 제조기업 40여 개사의 참여를 이끌며 공정개선 컨설팅 계획을 소개했다. 한·베 수행기관 워킹그룹 회의 개최

베트남 스마트공장 ODA 공동 추진 논의

하노이 현지 설명회로 기업 참여 확대

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서울테크노파크와 중소기업기술정보진흥원 인공지능혁신추진단(KASMO)은 베트남 과학기술부 산하 국가기술혁신청(SATI)과 한·베 수행기관 워킹그룹 회의를 열고, 베트남 스마트공장 ODA 사업의 성공적인 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.이번 회의에는 베트남 국가기술혁신청 관계 기관과 한국 인공지능혁신추진단, 서울테크노파크 관계자들이 참석했다. 양측은 베트남 스마트공장 ODA 사업계획서(PD) 작성 일정을 비롯해 현지 제조기업의 스마트화 수요 발굴, 수행 기관 간 공동 추진 방안 등을 논의했으며, 정기 협의체 운영을 포함한 실행 로드맵을 마련했다.서울테크노파크는 본격적인 사업 추진을 위해 지난 7월 29일 베트남 하노이 롯데호텔 L7에서 ‘2026년 베트남 스마트공장 ODA 공정개선 컨설팅 현지 사업설명회’를 개최했다. 이날 설명회에는 베트남 국가기술혁신청 관계자와 현지 제조기업 약 40개 사, 주베트남 대한민국 대사관 담당자 등이 참석했다.설명회에서는 인공지능혁신추진단 정호용 실장이 베트남 스마트공장 ODA 사업의 추진 전략을 발표했으며, 서울테크노파크 이효진 팀장은 현지 제조기업을 대상으로 공정개선 컨설팅 추진 계획과 주요 지원 내용, 한국의 스마트공장 구축 사례 등을 소개했다. 또한 베트남 제조 현장의 특성과 기업별 수요를 고려한 맞춤형 정보를 제공하고, 향후 현장 진단과 컨설팅 추진 방향을 공유했다.참석한 제조기업들은 베트남 스마트공장 ODA 사업에 높은 관심을 보였으며, 특히 공정개선 컨설팅의 세부 지원 내용과 참여 절차, 기업별 지원 범위 등에 대한 질문을 이어 갔다.서울테크노파크는 국내 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 축적한 사업 운영 경험과 제조 혁신 노하우를 바탕으로 베트남 제조기업의 공정개선과 스마트화를 지원할 계획이다. 공정개선 컨설팅 결과를 국내 스마트기술 공급기업과의 기술 협력으로 연계해 국내 기업의 베트남 시장 진출 기반을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.서울테크노파크 윤종욱 원장은 “이번 워킹그룹 회의와 현지 사업설명회를 통해 한·베 수행 기관 간 협력 체계를 구체화하고 베트남 현지 공정개선 컨설팅을 본격적으로 추진할 수 있는 기반을 마련했다”며 “서울테크노파크가 축적해 온 스마트공장 지원 경험과 기업 네트워크를 활용해 베트남 제조기업의 실질적인 혁신을 지원하고, 국내 스마트기술 공급기업의 해외 진출 기회로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.