경북 포항서 공공근로 중 70대 사망…“사인 조사 예정”

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경북 포항서 공공근로 중 70대 사망…“사인 조사 예정”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-08-03 17:26
수정 2026-08-03 17:26
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세줄 요약
  • 포항 도로 공공근로 중 70대 의식 잃고 사망
  • 전통시장 인근 쓰레기 수거 작업 뒤 어지럼증 호소
  • 경찰·노동당국, 산업재해·기저질환 조사 착수
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경북 포항의 한 도로에서 공공근로를 하던 70대가 의식을 잃고 쓰러진 뒤 숨졌다.

3일 포항시 등에 따르면 이날 오전 9시 40분쯤 포항시 남구 효곡동 도로 주변에서 공공근로 참여자인 70대 A씨가 의식을 잃고 쓰러져 숨졌다.

A씨는 오전 9시부터 전통시장에서 도로변 쓰레기를 줍는 공공근로에 참여했다. 약 30분간 작업 후 그늘에서 휴식을 취하다 어지럼증을 호소한 뒤 의식을 잃은 것으로 알려졌다.

상황을 인지한 포항시는 현장에 출동해 응급 조치와 함께 A씨를 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.

경찰과 대구고용노동청 포항지청은 산업재해 여부와 A씨의 기저질환 여부 등 정확한 사망 원인을 조사 중이다.
포항 김형엽 기자
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