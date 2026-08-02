[데스크 시각] 노후를 ‘투기판’에 둬도 되나

개인 직접 굴리는 연금 60%인데

폭락장에 속수무책 직장인 허다

주식형 ETF 수익률 두 자릿수↓

이미지 확대 백민경 디지털금융부장 닫기 이미지 확대 보기 백민경 디지털금융부장

2026-08-03 27면

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후배 기자 A가 있다. 경제·금융 부서에서 몇 년간 일하며 연금과 주식 기사도 무수히 썼다. 웬만한 금융상품의 구조와 위험은 일반인보다 잘 안다고 생각했다. 그런데 퇴직연금 수익률을 물었더니 마이너스라고 했다. A는 계좌 대부분을 장기 국고채 상품에 넣어뒀다. 금리가 오르면 더 높은 이자를 주는 새 채권과 다른 금융상품이 나오기 때문에 이자가 낮은 기존 채권은 인기가 떨어지고 가격도 내려간다. 안전하다고 믿은 국채가 고금리기 손실로 돌아왔다. 상품을 바꾸고 싶어도 취재와 마감을 끝내면 계좌를 들여다볼 힘조차 없었고 그렇게 시간이 흘렀다고 했다.“퇴직연금 관리가 어렵다”는 B선배에게 ‘디폴트옵션’을 권했다. 가입자가 운용 지시를 하지 않을 때 미리 정한 상품으로 적립금을 굴리는 제도다. 선배는 “디폴트옵션도 내가 골라야 하는데 상품이 너무 많아 잘 모르겠다”고 했다.사람들의 관심은 온통 주식시장에 쏠려 있다. 코스피와 삼성전자 주가는 매일 확인하면서도 상당수 국민이 이미 시장에 넣어둔 가장 큰돈은 놓치고 있다. 바로 퇴직연금이다.확정기여형(DC형)과 개인형퇴직연금(IRP)은 가입자가 직접 운용하고 손익도 책임진다. 두 제도의 적립금은 전체 퇴직연금의 60%에 가깝다. 위험자산 투자 한도인 70%를 주식형 상품으로 꽉 채운 가입자도 적지 않다. 개별 주식을 직접 살 수는 없지만 특정 기업이나 업종에 집중된 상장지수펀드(ETF)를 통해 비슷한 위험을 떠안을 수 있다.지난 7월 반도체주와 코스피가 급락하자 퇴직연금도 함께 녹아내렸다. 한 증권사의 퇴직연금 계좌를 분석했더니 주식형 ETF 가운데 상당수가 두 자릿수 하락했고, 국내 반도체 상품은 많게는 40% 가까이 떨어졌다.정부는 낮은 퇴직연금 수익률을 높이겠다며 투자 확대와 디폴트옵션 도입을 추진했다. 하지만 투자 경험도 시간도 부족한 직장인에게 수많은 상품을 펼쳐 놓고 고르라는 것은 선택권이 아니라 숙제에 가깝다. 숙제를 미루면 낮은 수익률이, 잘못 풀면 손실이 돌아온다.이런 상황을 보완할 대안을 더 촘촘히 마련해야 한다. 타깃데이트펀드(TDF)는 은퇴가 가까워질수록 주식 등 위험자산의 비중을 줄이는 상품이다. 지금도 DC형과 IRP에서 가입할 수 있고 디폴트옵션에도 포함된다. 하지만 가입자가 자신의 은퇴 연도에 맞는 상품을 직접 찾거나 회사가 제시한 여러 상품 중 하나를 골라야 한다.회사와 금융회사가 가입자의 나이와 은퇴 시점에 맞는 표준 TDF를 먼저 제시하고, 원하지 않는 사람만 다른 상품으로 바꾸도록 할 필요가 있다. 수익률과 비용을 정기적으로 점검하고 부진한 상품을 교체하는 책임도 회사와 금융회사가 나눠야 한다.인공지능이 가입자 대신 자산 비중을 조정하는 로보어드바이저도 방안이다. 주식과 채권을 나눠 담고 시장 상황에 따라 자동으로 비중을 바꿔 급락 충격을 줄일 수 있다. 현재는 IRP에서만 이용할 수 있고 연간 운용 한도도 900만원에 그친다. 이를 DC형까지 확대하고 한도도 현실화해야 한다.또 특정 업종에 쏠린 ETF에는 별도 제한을 두고, 직장인이 근무시간에 정기적으로 연금 상담을 받을 수 있게 하는 방안도 고려할 만하다.퇴직연금은 투자 실력을 겨루는 경연장이 아니라 노후를 지탱하는 마지막 보루다. 국민에게 노후자금을 직접 굴리도록 했다면 정부와 금융회사는 국민이 바쁘고 지쳐 있으며 투자에 서툴다는 사실까지 고려해야 한다. 이제는 세계에서 ‘코리아 투기판’이라고 부르는 주식형 상품에 몰빵하도록 지켜보고만 있어서는 안 된다. 퇴직연금에 필요한 것은 더 많은 선택지가 아니라 잘못 선택해도 노후 전체가 무너지지 않도록 지켜주는 안전한 기본값이다.백민경 디지털금융부장