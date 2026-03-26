이재명 대통령 “과학인재, 미래 경쟁력 좌우…인재 키우는 데 역량 집중”[K-과학인재 아카데미 비전선포식]

‘K-과학인재 아카데미’ 비전선포식 축사

“기업·언론·대학 협력한 포럼 뜻깊어”

이미지 확대 김우창 축사대독 김우창 청와대 국가AI정책비서관이 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.3.26 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김우창 축사대독 김우창 청와대 국가AI정책비서관이 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 이재명 대통령의 축사를 대독하고 있다. 2026.3.26 이지훈 기자

이미지 확대 기념촬영 중앙 참석자들이 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’ 비전 선포식에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.3.26 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 기념촬영 중앙 참석자들이 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’ 비전 선포식에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.3.26 이지훈 기자

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“글로벌 기술경쟁 심화 속에 대한민국의 기술주권 확보와 새로운 성장동력을 창출하기 위해 과학기술인재 육성에 국가적 역량을 집중해야 할 때입니다.”이재명 대통령이 26일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’ 비전 선포식에서 김우창 청와대 국가AI정책비서관이 대독한 축사를 통해 “인공지능(AI)과 바이오, 양자 기술 등 첨단 과학 기술이 국가의 산업 경쟁력을 좌우하는 시대”라며 이같이 말했다.호반그룹과 호반장학재단이 주최하고 서울신문과 전자신문이 주관하는 ‘K-과학인재 아카데미’는 이날 비전선포식을 시작으로 본격적으로 닻을 올렸다.이 대통령은 이날 축사를 통해 과학인재 양성과 과학 생태계 조성을 위한 강한 의지를 밝혔다. 이 대통령은 “이런 중요한 시기에 기업과 언론, 대학이 힘을 모아 ‘K-과학인재 아카데미’ 포럼을 열게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 포럼이 대한민국 젊은 과학 인재들의 꿈과 도전 정신을 키우는 소중한 기회가 되길 바란다”고 강조했다.이어 “정부는 젊은 과학 인재들이 희망을 가지고 안정적으로 성장할 수 있도록 매력적인 과학 생태계를 만들기 위해 모든 노력을 다하겠다”고 밝혔다.‘K-과학인재 아카데미’ 비전 선포식에서는 랜디 셰크먼 캘리포니아대 버클리 분자생물학과 교수와 오마르 M 야기 캘리포니아대 버클리 화학과 교수 등 2명의 노벨상 수상자를 포함해 세계 석학을 비롯한 산업계와 학계, 연구기관 등이 한자리에 모여 미래 과학인재 육성 방안을 논의했다.