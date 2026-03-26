교복 차림 학생 100여명, 과학캠프에 이목 집중…“노벨상 수상자 강연에 설레”[K-과학인재 아카데미]

대전과고·능동고 학생 자리…발언 메모하며 경청

노벨상 수상자 발언엔 집중력 상승

“진로에 큰 도움될 것…과학캠프도 기대”

‘휴머노이드 로봇’도 눈길…박수 따라 치기도

이미지 확대 랜디 셔크먼 캘리포니아대 버클리 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 ‘파킨슨병을 기초과학으로 해결하기’를 주제로 기조강연을 하고 있다. 2026.3.26 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 랜디 셔크먼 캘리포니아대 버클리 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 ‘파킨슨병을 기초과학으로 해결하기’를 주제로 기조강연을 하고 있다. 2026.3.26 홍윤기 기자

이미지 확대 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 K-과학인재 심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 호반그룹·서울대 MOU 체결식을 갖고 있다. 2026.3.26 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김대헌 호반그룹 기획총괄사장과 K-과학인재 심사위원장인 윤성로 서울대 전기정보공학부 교수가 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 호반그룹·서울대 MOU 체결식을 갖고 있다. 2026.3.26 홍윤기 기자

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‘K-과학인재 아카데미’ 비전선포식 현장을 가득 메운 300여명의 눈동자가 주황빛으로 물들었다. 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 비전선포식이 서울신문과 호반그룹의 상징색인 주황색 네온사인과 함께 막을 올리자 참가자들의 이목이 집중된 것. 이날 행사엔 기업·정부 관계자, 대학 교수, 고등·대학생 등이 참여했다.그 중에서도 대전과고·능동고 학생 100여명은 특히 존재감을 빛냈다. 셔츠에 넥타이, 자켓 등 정갈한 교복을 갖춰입은 학생들은 이번 아카데미에 참여할 기회를 부여받는 주인공이기도 하다. 행사 전 배부된 책자를 살펴보며 호기심 어린 모습으로 자리를 지키던 그들은 연설이 시작되자 사뭇 진지한 표정으로 자세를 고쳐앉았다.특히 유홍림 서울대 총장이 서울대에서 진행되는 고등학생 대상 과학캠프를 언급하자 눈빛을 반짝였다. 등쪽에 학교 이름이 적힌 잠바를 입은 한 대전과고 학생은 여러 번 메모를 남기며 유 총장 발언을 경청했다. 학생들은 노벨상 수상자인 오마르 야기 교수, 랜디 셰크먼 교수 등 연사자들의 발언이 시작되자 집중력을 한껏 끌어올렸다.대전과고 3학년 이병욱(18)군은 “재료공학을 전공해 미래 에너지 분야에서 연구원으로 일하고 싶다”면서 “‘노벨상 수상자의 강연을 언제 들어보겠냐’는 마음으로 왔다”고 말했다. 능동고 1학년 김수연(16)양은 “천문학자가 되고 싶은데, 진로에 큰 도움이 될 거라고 생각해 오게 됐다”면서 “과학캠프도 너무 재밌을 것 같다”면서 기대감을 드러냈다.이날 행사의 또 다른 주인공은 무대 양쪽에 자리한 ‘휴머노이드 로봇’(인간의 신체와 유사한 형태의 로봇)이었다. 은색 몸체에 파란빛 얼굴을 지닌 로봇 2대는 호반그룹과 서울대 간 아카데미 업무협약이 진행되자 무대 앞 쪽으로 걸어나왔다. 사람들이 박수를 보내자 함께 박수를 치던 로봇들은 업무협약이 종료되자 다시 자리로 쏜살같이 돌아갔다.행사장 배경엔 ‘미래를 짓고, 인재를 잇다’, ‘Hoban Science Bridge’ 등의 글귀가 적혔다. 우리 과학인재들이 글로벌 무대에서 두각을 나타내는 것을 상징하듯 세계로 뻗어나가는 듯한 지구 모양도 그려졌다.