안규백 국방장관, 美에 “호르무즈 단계적 기여 검토” 입장 전해

세줄 요약 안규백 국방장관이 방미 중 미국에 호르무즈 해협 통항 정상화를 위한 단계적 기여 방안을 검토하겠다고 전했다. 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군사자산 지원 등을 열어두고, 전작권 전환과 핵추진잠수함 등 동맹 현안도 논의했다. 호르무즈 해협 안정화 위한 단계적 기여 검토

미국에 지지·파견·정보공유 등 방식 전달

전작권 전환과 핵잠수함 등 동맹현안 논의

이미지 확대 안규백 국방부 장관. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안규백 국방부 장관. 연합뉴스

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방미 중인 안규백 국방부 장관이 12일(현지시간) 호르무즈 해협 통항 정상화를 위한 단계적 기여 방안을 검토하겠다는 입장을 미국에 전달했다고 밝혔다.안 장관은 이날 워싱턴DC 주미 한국대사관에서 간담회를 열고 “국제사회의 책임 있는 일원으로서 참여하되 단계적으로 기여하는 방안을 검토하겠다는 수준까지 (미국에) 얘기했다”고 말했다.단계적 기여의 구체적인 방법으로는 지지 표명, 인력 파견, 정보 공유, 군사적 자산 지원 등을 검토 중이라고 설명했다.또한 안 장관은 전날 피트 헤그세스 미 국방장관과의 회담에서 조건에 기초한 전시작전통제권(전작권) 전환과 그에 따른 조속한 추진에 대해 논의했으며, 헤그세스 국방장관도 이에 공감했다고 밝혔다.안 장관은 “한국 주도의 한반도 방위를 실현하기 위한 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보 등을 설명했다”면서 “전작권 전환, 핵추진잠수함 건조 추진 등 주요 동맹현안에 대해서도 허심탄회하게 논의한 뜻깊은 시간이었다”고 부연했다.이어서 “필요하면 추가로 미국의 이해와 설득을 구하겠다”며 “우리 입장에선 조기에 전작권을 전환하겠다는 입장을 확고히 하고 있다”고 강조했다.