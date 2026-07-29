농어촌 르네상스로 경쟁력 강화… 신안 주민 삶 바꾼다

교통 혁신·신재생에너지 육성 등

5대 역점 사업에 행정 역량 집중

이미지 확대 김태성 전남광주 신안군수가 부서별 업무보고를 대신해 주요 실·과를 직접 방문해 직원들과 현안을 논의하고 있다.

신안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태성 전남광주 신안군수가 부서별 업무보고를 대신해 주요 실·과를 직접 방문해 직원들과 현안을 논의하고 있다.

신안군 제공

이미지 확대 지난 16일 신안 국민체육센터에서 열린 ‘신안우이 해상풍력 발전사업’ 착공식 모습. 이 사업은 해상풍력 발전단지 중 국내 최대 규모로 꼽힌다.

신안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 16일 신안 국민체육센터에서 열린 ‘신안우이 해상풍력 발전사업’ 착공식 모습. 이 사업은 해상풍력 발전단지 중 국내 최대 규모로 꼽힌다.

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세줄 요약 신안군이 민선 9기 핵심 과제로 농어촌 르네상스, 교통혁신, 해피100 복지, 체류형 관광도시, 신재생에너지 산업 육성 등 5대 사업을 본격 추진한다. 스마트 농어업, 광역교통망, AI 돌봄, 주민 참여 관광, RE100 산업으로 일상 변화를 만들겠다는 구상이다. 농어촌 르네상스로 농어업 경쟁력 강화

교통혁신·복지·관광·에너지 5대 사업 추진

주민 체감형 변화와 미래 성장 기반 마련

2026-07-29 22면

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전남광주 신안군이 군민의 삶을 실질적으로 변화시키고 지속 가능한 미래 성장 기반을 다지기 위해 민선 9기 행정 역량을 집중하고 있다.신안군은 보여 주기식 성과에서 벗어나 일상에서 체감하는 변화를 창출하기 위해 ▲농어촌 르네상스 ▲교통혁신 ▲해피100 복지 ▲체류형 관광도시 조성 ▲신재생에너지 산업 육성 등 ‘5대 역점 사업’을 본격적으로 추진한다고 28일 밝혔다.첫째, 농어촌 르네상스를 통해 신안의 핵심 기반인 농어업 경쟁력을 대폭 강화한다. 스마트 농어업 확대와 생산·가공·유통을 연계한 고부가가치 산업 육성, 농수산물 최저가격 보장제, 명품 브랜드화로 안정적 소득 기반을 조성한다. 청년들의 농어촌 정착 지원도 한층 강화할 방침이다.둘째, 섬 지역의 한계를 극복할 교통혁신에 나선다. 연륙·연도교 건설과 도로망 확충을 지속 추진하는 한편 무안국제공항 및 KTX와 연계한 광역교통체계를 구축해 접근성을 혁신한다. 이를 통해 이동 편의 개선은 물론 관광과 물류 활성화를 동시에 도모한다.셋째, 초고령사회에 대응한 해피100 복지를 실현한다. 기본소득 정책의 안정적 추진과 함께 인공지능(AI) 기반 공공의료 및 맞춤형 돌봄서비스를 확대한다. 청년과 귀농·귀어·귀촌인을 위한 주거 지원 정책인 ‘0원 하우스’와 현장 중심의 생활 불편 해결 체계도 구축한다.넷째, 자연과 문화예술을 결합한 체류형 관광도시를 조성한다. 천일염 체험, 해양레저, 주민 참여형 마을 관광 등 스쳐 지나가는 관광에서 머무르는 관광으로 패러다임을 전환해 관광 수익이 주민 소득으로 직결되는 선순환 구조를 만든다.다섯째, 햇빛과 바람을 활용한 신재생에너지 산업을 미래 성장동력으로 육성한다. RE100 기반 산업 육성과 청년 일자리 창출을 도모하고 발전 이익을 주민과 나누는 공정한 이익공유 체계를 한층 발전시켜 새로운 소득원으로 정착시킬 계획이다. 군 관계자는 “현장에서 답을 찾고 군민과 소통하며 약속을 실천하겠다”며 “농어업, 교통, 복지, 관광, 미래산업이 균형 있게 성장하는 새로운 신안의 미래를 만들어 갈 것”이라고 강조했다.