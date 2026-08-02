한달새 86% 추락, 투자자 99% 돈 날렸다…하락률 1위의 정체 [내가샀다]

7월 전체 상장 종목 70% 하락

이미지 확대 5,600선 내준 코스피 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수, 환율 종가가 표시돼 있다. 코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 내린 5,593.56으로 장을 마쳤다. 2026.7.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5,600선 내준 코스피 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피, 코스닥 지수, 환율 종가가 표시돼 있다. 코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 내린 5,593.56으로 장을 마쳤다. 2026.7.30 연합뉴스

세줄 요약 7월 한 달 국내 증시는 코스피와 코스닥이 각각 22%, 21.4% 하락하며 2008년 금융위기 이후 최대 낙폭을 기록했다. 전체 상장사 70%가 내렸고, 코오롱티슈진은 임상 실패 여파로 86% 폭락해 투자자 99%가 손실을 봤다. 코스피·코스닥 동반 급락, 금융위기 후 최대 낙폭

상장사 70% 하락, 시장 전반 투자심리 위축

코오롱티슈진 86% 폭락, 투자자 99% 손실

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코스피가 8300선에서 5500선까지 ‘역대급’ 추락을 겪은 지난 7월 한 달 동안 국내 증시에 상장된 종목 10개 중 7개가 하락한 것으로 나타났다. 이 중 하락률 1위는 코오롱티슈진으로, 무려 86% 폭락했다.2일 한국거래소에 따르면 지난 6월 30일과 비교해 지난달 31일 기준 수익률이 마이너스(-)인 종목은 코스피·코스닥 시장에서 총 1859개로, 전체 종목(2645개)의 70%에 달한 것으로 집계됐다.시장별로 구분하면 코스피 시장에서는 566개(62%), 코스닥 시장에서는 1293개(75%) 종목이 하락했다.코스피는 지난 6월 22일 종가 기준 9100선을 돌파하며 ‘1만피’를 눈앞에 뒀지만 이후 등락을 이어가다 7월부터 빠른 속도로 하락했다.지난달 1일 8300선을 턱걸이했던 지수는 같은 달 30일 5500선까지 추락한 뒤 하루 만에 18% 가까이 반등하며 6500선을 회복했다. 코스피의 지난달 하락률은 22%였다.코스닥 지수는 21.4% 하락했다. 지난달 코스피와 코스닥 하락률은 글로벌 금융위기가 덮친 지난 2008년 10월 이후 가장 컸다.지난달 국내 증시에서 하락률 1위는 코오롱티슈진이었다. 6월 말 9만 3600원에서 1만 1670원까지 추락한 뒤 소폭 반등했는데, 지난달 하락률은 86%에 달했다.골관절염 치료제 ‘TG-C’의 미국 임상 3상 결과 발표를 앞두고 급락하기 시작해 임상 실패를 발표하자 4거래일 연속 하한가를 기록했다.NH투자증권이 자사 MTS를 이용하는 투자자들을 분석한 ‘NH데이터’에 따르면 코오롱티슈진이 1만 1670원에 마감한 지난달 30일 기준 투자자의 99%가 손실 구간에 진입했다.코오롱티슈진에 이어 더테크놀로지(-76%), 코오롱생명과학(-67%), 콘텐트리중앙(-67%), 스트라드비젼(-65%), 져스텍(-64%) 등이 높은 하락률을 기록했다.반면 같은 기간 상승률 1위는 지앤이헬스케어(222%)로 나타났다. 이어 아이씨에이치(87%), 벡트(86%), 에넥스(85%), 조이웍스앤코(75%) 등의 순이었다.