세계적 피아니스트 조성진, 통영 중고생 위한 ‘스쿨콘서트’ 연다

27일 11시 통영국제음악당 개최

29일에는 ‘TIMF 아카데미’ 진행

차세대 피아노 연주자 성장 도와

이미지 확대 피아니스트 조성진 닫기 이미지 확대 보기 피아니스트 조성진

2026-03-19 22면

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세계적인 피아니스트 조성진이 경남 통영에서 학생들을 위한 공연과 마스터클래스에 참여하며 젊은 음악인들과 만난다.통영시는 조성진이 통영국제음악재단(TIMF) 대표 교육 프로그램인 ‘스쿨콘서트’와 ‘TIMF 아카데미’에 참여한다고 18일 밝혔다.조성진은 오는 27일 개막하는 통영국제음악제 출연에 앞서 같은 날 오전 11시 통영국제음악당에서 지역 중·고등학생을 위한 ‘스쿨콘서트’를 연다.그는 이 자리에서 통영페스티벌오케스트라와 함께 프레데리크 쇼팽의 ‘피아노 협주곡 제2번’을 협연할 예정이다.스쿨콘서트는 통영국제음악재단이 2014년부터 운영해 온 대표적인 교육 프로그램이다. 통영 지역 학생들을 음악당에 초청해 세계 정상급 연주자들의 공연을 감상하도록 하는 행사로, 지금까지 약 80회 공연에 5만여명이 참여했다. 그동안 임윤찬, 김선욱, 루돌프 부흐빈더, 레오니다스 카바코스, 정경화, 미샤 마이스키 등 세계적인 연주자와 샹젤리제 오케스트라, 라디오 프랑스 필하모닉 오케스트라, 상트페테르부르크 필하모닉 오케스트라 등이 학생들과 만났다.조성진은 29일 같은 장소에서 열리는 ‘TIMF 아카데미’에도 참여해 한국의 젊은 피아니스트들과 마스터클래스를 진행한다. TIMF 아카데미는 국내외 정상급 음악가들이 참여해 차세대 연주자들의 성장을 돕는 프로그램이다. 이 행사는 윤이상 타계 10주년을 기념해 2005년 시작됐다. 이번 클래스는 대한민국 국적의 2006년 이후 출생 피아노 전공자를 대상으로 한다.조성진은 30일 음악제 무대에 올라 올해 리사이틀(독주회) 프로그램을 공개한다. 그는 요한 제바스티안 바흐의 ‘파르티타 1번’과 아르놀트 쇤베르크의 피아노 모음곡, 쇼팽 왈츠 전곡 등 시대를 아우르는 음악을 선보일 예정이다.