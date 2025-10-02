학부모와 소통하는 구로… 아이 키우기 좋은 교육 환경 만든다

학교 현안 공유… 발전 방향 논의

수요자 학부모 의견 정책에 반영

이미지 확대 장인홍 서울 구로구청장이 지난달 10일 구일고에서 열린 ‘찾아가는 학부모 간담회’에서 인사말을 하고 있다.

구로구 제공 닫기 이미지 확대 보기 장인홍 서울 구로구청장이 지난달 10일 구일고에서 열린 ‘찾아가는 학부모 간담회’에서 인사말을 하고 있다.

구로구 제공

2025-10-02 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장인홍 서울 구로구청장이 지난달부터 찾아가는 학부모 간담회를 열고 아이 키우기 좋은 환경에 관해 대화를 나누고 있다.1일 구로구에 따르면 찾아가는 학부모 간담회는 학부모와 교원 등의 목소리를 가까이에서 듣기 위한 자리다. 교육정책의 실질적 수요자인 학부모의 의견을 수렴해 정책에 반영하기 위해 마련됐다.간담회는 교육지원사업 안내, 학부모와의 열린 대화 등의 순서로 운영된다. 열린 대화 시간에는 학교별 현안 사항 공유와 교육 발전 방향에 대한 의견을 자유롭게 나누는 시간이 마련된다. 참여 대상은 각 학교의 학부모회 임원과 참여를 희망하는 학부모, 교원 등이다. 간담회는 해당 학교에서 진행된다. 구청장이 직접 참석해 현장의 의견을 청취한다.지난달 10일 구일고에서 열린 첫 학부모 간담회에서는 스포츠클럽의 농구 전국대회 출전과 방학 기간 도서관 운영에 지원이 필요하다는 목소리가 나왔다. 같은 달 16일 고척중 학부모 간담회에서는 교내 탈의실을 피팅룸 형태로 개선하는 것과 일본 교류 프로그램 지원이 필요하다는 요청도 있었다.참석을 원하는 학부모는 학교를 통해 별도 안내를 받을 수 있다. 이달에는 항동초, 경인고 등 7개 학교, 11월에는 신도림초, 경인중 등 6개 학교에서 열린다. 간담회에서 접수된 건의 사항은 11월 중 관련 부서 검토를 거쳐 학교에 처리 결과를 안내할 예정이다.구는 이번 간담회를 통해 교육정책과 교육지원사업에 대한 학부모의 이해를 높이고 현장에서 제안된 다양한 의견을 실질적으로 행정에 반영해 수요자 중심의 교육정책 실현을 도모할 계획이다.장 구청장은 “학교에 직접 찾아가 학부모들의 목소리를 듣는 간담회는 교육 소통의 새로운 시작”이라며 “앞으로도 교육 주체들과 지속적으로 협력해 아이 키우기 좋은 교육 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.