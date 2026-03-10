“떡대女” vs “왜소男”…돌싱이 피하는 상대 유형

이미지 확대
재혼을 희망하는 남성은 여성의 ‘떡대 같은 체형’을, 여성은 남성의 ‘왜소한 체형’을 싫어하는 것으로 나타났다.
지난 9일 재혼정보회사 온리유와 결혼정보업체 비에나래는 전국 재혼 희망 이혼 남녀 608명(남녀 각 304명)을 대상으로 ‘재혼 소개팅 상대의 첫 이미지가 어떨 경우 이성으로 느껴지지 않는가’에 대한 설문조사를 실시했다.
조사 결과 남성 응답자의 35.2%는 여성의 ‘떡대 같은 체형’을 가장 이성적으로 느껴지지 않는 첫 이미지로 꼽았다. 이어 ‘가슴 등 빈약한 체형(26.6%)’, ‘왜소함(18.1%)’, ‘노안(13.2%)’ 순으로 답했다. 반면 여성 응답자의 34.2%는 남성의 ‘왜소한 체형’을 가장 매력 없다고 했다. 다음으로 ‘무기력해 보임(25.0%)’, ‘노안(20.7%)’, ‘빈약한 체형(14.2%)’ 등이 뒤를 이었다.
또 ‘재혼 소개팅을 앞두고 상대가 어떤 행태를 보일 경우 만나기도 전에 정이 떨어질까’라는 질문에는 ‘약속 번복(남 30.3%, 여 29.3%)’과 ‘과도한 사전 질문(남 28.3%, 여 32.9%)’을 상위 1, 2위로 꼽았다. 남성은 약속 번복, 여성은 과도한 사전 질문으로 답한 비중이 상대적으로 높았다. 3위 이하는 남녀 똑같이 ‘장소를 본인 위주로 정함(남 24.3%, 여 23.0%)’과 ‘소통이 원활하지 않음(남 17.1%, 여 14.8%)’ 등으로 답했다.
‘재혼 소개팅 치장은 어디에 갈 때와 비슷하게 할까’라는 질문에 대해서도 남녀 간 대답이 크게 갈렸다.
남성은 ‘직장 출근’과 ‘지인 결혼식’으로 답한 비중이 31.3%와 27.3%로 가장 높았다. 반면 여성은 35.2%와 27.6%가 ‘지인 결혼식’과 ‘동창회’로 답해 상위 1·2위를 차지했다. 3위는 ‘취업 면접’(남 25.9%, 여 21.1%)이었다.
