체육공단, 스포츠산업 창업 및 액셀러레이팅 지원 사업 기업 모집

이제훈 기자
입력 2026-03-10 11:31
수정 2026-03-10 11:31
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 10일 스포츠산업 분야 창업 기업의 성장 지원을 위한 ‘2026 스포츠산업 창업 지원 사업’ 및 ‘2026 액셀러레이팅 지원 사업’에 함께할 기업을 모집한다고 밝혔다.

본 사업은 스포츠 분야의 혁신적 아이디어와 기술을 보유한 창업 기업을 발굴하고 단계별 맞춤형 지원을 통한 기업의 성장 기반을 마련하기 위해 추진된다. 체육공단은 예비 창업자부터 창업 성장단계 기업까지 모두 191개 기업을 선정해 창업 보육 프로그램과 사업화 지원을 제공할 예정이다.

이번 사업은 창업 단계와 기업 특성에 따라 ‘예비·초기 창업 지원’, ‘창업 도약 지원’, ‘(예비)사회적 기업 지원’, ‘액셀러레이팅 지원’ 등 모두 4개 프로그램으로 구분해 운영된다.

사업별 운영 기관의 서류 및 발표 평가를 통해 최종 선발된 기업은 12월까지 창업 교육, 현장실습, 워크숍, 협업 프로그램, 전문가 멘토링 및 투자유치 지원 등 다양한 창업 보육 프로그램에 참여하게 된다. 또 기업의 사업화 추진을 위한 평균 4500만원(예비창업), 5000만원(창업 도약·사회적기업), 5500만원(액셀러레이팅) 수준의 지원금도 함께 받게 된다.

‘창업 지원 사업’은 9일부터 24일까지, ‘액셀러레이팅 지원 사업’은 10일부터 25일까지 스포츠산업 지원 누리집에서 신청할 수 있다.
이제훈 전문기자
