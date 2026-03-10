[속보] “마약으로 복역하고 출소한 딸, 또 마약한 듯” 20대 여성 체포

방금 들어온 뉴스

[속보] “마약으로 복역하고 출소한 딸, 또 마약한 듯” 20대 여성 체포

윤예림 기자
입력 2026-03-10 11:30
수정 2026-03-10 11:30
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


마약을 투약해 실형을 살고 나온 20대 여성이 또다시 마약에 손을 댔다가 가족의 신고로 경찰에 붙잡혔다.

10일 경찰에 따르면 지난 8일 오전 9시 30분쯤 경기 남양주시 화도읍의 한 아파트에서 “딸이 마약으로 2년 복역 후 출소했는데 집에서 또 마약을 한 것 같다”는 112 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 주거지에서 20대 여성 A씨를 검거했다. 이후 실시한 간이시약 검사 결과 A씨에게서 필로폰 양성 반응이 나왔다.

A씨는 텔레그램을 통해 구매한 필로폰을 남양주 마석역 여자 화장실에서 주사기를 이용해 투약한 것으로 알려졌다.

그는 마약류관리법 위반 혐의로 형을 살다가 지난해 출소했으며, 마약 관련 다른 사건으로 체포영장이 발부된 상태였던 것으로 전해졌다.



남양주남부경찰서는 A씨의 신병을 경기북부경찰청 마약수사대에 인계했다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로