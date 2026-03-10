“여성 1인 가구 안심홈세트 신청하세요” 청주시 올해 선착순 100가구 지원

방금 들어온 뉴스

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-03-10 11:07
수정 2026-03-10 11:31
청주시청.
청주시는 여성 1인 가구의 범죄 예방과 안전한 주거환경 조성을 위해 ‘여성 1인 가구 안심홈세트 지원사업’을 추진한다고 10일 밝혔다.

지원 대상은 청주시에 주소를 둔 여성 1인 가구로 기초생활수급자와 차상위계층, 임대차 거주자를 우선 지원한다.

안심홈세트는 스마트 비디오 도어벨, 휴대용 비상벨, 창문 잠금장치 등으로 구성됐다.

스마트 비디오 도어벨은 누군가 초인종을 누르면 외출 시에도 스마트폰 앱을 통해 누가 왔는지 확인할 수 있는 장치다. 휴대용 비상벨은 위급상황 시 누르면 큰 소리와 함께 지정된 5명에게 문자가 발송된다. 창문 잠금장치는 창문 밑에 설치해 더 이상 창문이 열리지 않도록 하는 장치다.

신청 기간은 오는 31일까지다. 청주시청 누리집 공고문을 확인한 뒤 해당 서류를 이메일로 제출하거나 여성가족과를 방문해 신청하면 된다. 시는 우선 지원 대상자 선정 후 선착순으로 총 100가구를 지원할 예정이다.

2025년 기준 청주시 전체 40만 6299가구 중 1인 가구는 약 17만 5000가구로 전체의 43%를 차지한다. 이 가운데 여성 1인 가구는 약 8만 961가구로 1인 가구의 46%에 달한다.

시는 2022년부터 이 사업을 추진해 지난해까지 총 371가구에 안심홈세트를 지원했다.
청주 남인우 기자
