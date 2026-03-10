한병도, 국힘 ‘절윤’ 결의문에 “지선 미봉책 불과…공당인지 의문”

한병도 “진심이면 윤갑근부터 제명하라”

이미지 확대 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.3.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도(가운데) 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.3.10 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한병도 더불어민주당 원내대표는 12·3 비상계엄에 대해 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 반대하는 이른바 ‘절윤’ 결의문을 채택한 국민의힘을 향해 “지방선거라는 눈앞의 위기를 타개하기 위한 미봉책에 불과하다”며 반쪽짜리 사과라고 비판했다.한 원내대표는 10일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 전날 국민의힘이 발표한 결의문을 두고 “도대체 무슨 말인지 모르겠다”며 “윤 전 대통령과 절연한다는 건지, ‘윤어게인’에 반대한다는 것인지 파악하기 어렵다”고 말했다.그러면서 “내란수괴 윤석열은 정치적으로도 사법적으로도 사회에 다시 복귀할 수 없는 중범죄자”라고 강조했다.그는 “계엄이 곧 내란이 아니라던 장동혁 대표 입장은 무엇인지 묻지 않을 수 없다”며 “사과가 진심이면 윤 전 대통령에게 ‘나가 싸워 이기라’는 응원을 받은 윤갑근 충북지사 예비후보부터 당장 제명하라”고 압박했다.이어 “‘윤석열은 내란수괴다, 12·3 계엄은 내란이다’라는 명확히 입장을 정하고 국민 앞에 당당히 밝혀야 한다”며 “헌정질서와 민주주의를 총칼로 짓밟은 윤석열은 사형에 처해야 마땅하다는 목소리를 내기 바란다”고 촉구했다.한 원내대표는 또 사회대개혁 완수에 대해선 “이재명 대통령이 SNS를 통해 권한과 책임, 개혁과 통합에 대한 진심을 전했다”며 “민주당은 백가쟁명보다 집단지성으로 한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음으로 사회대개혁을 완수하겠다”고 밝혔다.중동 전쟁에 따른 위기 대응과 관련해선 “비상한 각오로 가용한 모든 수단을 총동원하겠다”며 “대통령이 최전선에서 안정을 위해 노력하는데 국민의힘은 땜질식, 정치쇼라며 폄훼하기 급급하다”고 비판했다.그는 국회 대미투자특별법 특별위원회가 대미투자특별법을 여야 합의로 처리했다는 점을 강조하며 “이제 12일 본회의 통과만 남았다. 민주당은 백척간두 진일보의 각오로 중동 전쟁과 미국의 관세 압박이라는 복합위기 상황을 현명하게 극복하겠다”고 덧붙였다.