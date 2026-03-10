장동혁 “尹 노동정책 반성…노동자 의견 수렴 못해”

‘절윤’ 결의문 채택 다음날 “尹 노동개혁 반성”

장동혁 “올바른 노동개혁 추진에 최선 다할것”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 10일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에서 축사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 10일 서울 여의도 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표는 10일 “윤석열 정부 노동개혁 추진 과정에서 노동자들의 의견을 충분히 수렴하지 못했다”며 당 차원의 반성을 언급했다.장 대표는 이날 서울 영등포구 한국노총에서 열린 한국노총 창립 80주년 기념식에서 “올해 초 당의 변화를 약속하면서 노동이 존중받는 사회를 첫 번째 비전으로 제시했다”며 “(윤석열 정부에서) 의견을 수렴하지 못했다는 우리 당의 반성을 담은 것”이라고 말했다.그러면서 “한국노총 출신 김위상 의원을 당 노동위원장으로 모셨고, 김해광 한국노총 서울지역본부 상임부위원장을 당대표 노동특보로 모셨다. 당내 노동 현안과 정책을 담당할 노동국도 신설했다”며 “올바른 노동개혁 추진에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.장 대표의 발언은 윤석열 정부와의 차별화 의지를 나타낸 것으로 해석됐다. 국민의힘은 전날 ‘절윤’(윤 전 대통령과의 절연)을 당의 공식 입장으로 확정했고, 결의문을 107명 국회의원 전원 명의로 채택했다. 장 대표는 박성훈 수석대변인을 통해 존중의 뜻을 전했다.장 대표는 행사 후 절윤 입장을 묻는 기자들의 질의에 “결의문 채택 후 수석대변인을 통해 제 입장을 다 말했다”고 답했다. 전날 의원총회에서 발언하지 않은 이유에 대해서는 “의원들의 여러 의견을 잘 들었다”고 했다.