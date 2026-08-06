신임 국악방송 사장에 김은하 국악방송 방송본부장

이미지 확대 김은하 국악방송 신임 사장. 문체부 제공 닫기 이미지 확대 보기 김은하 국악방송 신임 사장. 문체부 제공

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문화체육관광부는 국악방송 사장에 김은하 국악방송 방송본부장을 임명했다고 6일 밝혔다. 임기는 3년이다.김 신임 사장은 이화여대 국악과와 같은 대학 대학원을 졸업했다. 2000년 국악방송에 입사해 라디오제작부와 광주국악방송, 국악방송 심의감사실 등에서 일했다. 국악방송 방송본부장 및 국악방송 사장 직무대행으로 재직 중이다. 또 서울예대 한국음악과 겸임교수로 활동하며 후진 양성에도 힘쓰고 있다.2001년 개국한 국악방송은 서울의 본사 이외에 광주·대전에 지역방송국을 두고 있다. 국악의 대중화와 국악문화산업의 진흥을 위한 사업 등을 추진한다.최휘영 문체부 장관은 “김 신임 사장이 그간 방송 현장에서 쌓아온 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 변화하는 미디어 환경 속에서 국악방송의 혁신을 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.