[속보] 제주서 여성들 감금해 돈 뜯은 중국인들 체포…2명은 이미 출국

세줄 요약 제주 서귀포의 한 리조트에서 중국인 여성 2명을 감금하고 휴대전화와 태블릿PC를 빼앗은 뒤 10만 위안을 이체하게 한 중국인 3명이 구속됐다. 공범 2명은 이미 중국으로 출국해 경찰이 인터폴 공조로 추적 중이다. 제주 리조트서 중국인 여성 2명 감금·강탈

피해자 탈출 신고로 피의자 3명 현장 검거

중국 출국 공범 2명 인터폴 공조 추적

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제주에서 중국인 여성 2명을 감금해 금품 등을 빼앗은 중국인들이 경찰에 붙잡혔다. 피의자 일부는 해외로 도주해 경찰이 추적에 나섰다.28일 서귀포경찰서는 특수강도, 공동감금 등의 혐의로 20대 남성 2명과 30대 남성 1명 등 중국인 3명을 구속하고, 중국으로 출국한 또 다른 중국인 2명을 쫓고 있다고 밝혔다.이들은 지난 21일 오후 2시 30분쯤 서귀포시의 한 독채형 리조트에서 20대 중국인 여성 2명을 감금한 채 휴대전화와 태블릿PC 등을 빼앗고 10만 위안(약 2000만원)을 계좌로 이체하게 한 혐의를 받는다.범행 이튿날인 지난 22일 오후 피해 여성 중 1명이 범행 현장에서 탈출해 도움을 요청하면서 경찰에 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 같은 날 숙소에 있던 피의자 2명을 검거하고 제주국제공항에서 출국하려던 다른 1명도 붙잡았다. 나머지 공범 2명은 경찰 신고가 접수되기 전 항공기를 타고 중국으로 출국한 것으로 조사됐다.이들은 모두 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.경찰은 인터폴 등을 통해 중국으로 출국한 공범 2명을 추적하는 한편 피의자들과 피해자들이 제주에서 만나게 된 경로 등 정확한 범행 경위를 수사하고 있다.