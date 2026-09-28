부산 창업 페스티벌 ‘바운스 2026’ 10월 7~8일 벡스코서

세줄 요약
- 10주년 바운스 2026, 벡스코서 10월 개최
- 플라이 아시아와 동시 진행, 글로벌 교류 확대
- 피칭·IR·상담으로 투자유치 기회 강화
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‘빛나는 10년, 밝은 미래, 바운스 2026’
부산 대표 창업 페스티벌 ‘바운스 2026’이 내달 7~8일 벡스코에서 열린다. 부산시 제공
10주년을 맞은 부산 창업페스티벌 ‘바운스 2026’(BOUNCE 2026)이 ‘빛나는 10년, 밝은 미래’를 주제로 10월 7~8일 벡스코 제1전시장에서 열린다.
부산시, 중소기업벤터부와 부산창조경제혁신센터가 주최·주관하며, 지난해와 마찬가지로 창업 엑스포 ‘플라이 아시아(FLY ASIA) 2026’과 동시 개최한다.
강연·토론과 투자·기업 발표회는 1일 차 글로벌, 2일 차 투자를 주제로 운영한다. 7일(1일 차) 글로벌 창업가 피칭, 글로벌 파트너 피칭 등을 운영해 국내외 창업기업과 해외 창업생태계 간 교류·협력 기회를 마련한다.
8일(2일 차)에는 웰컴 투 팁스 IR·리버스 피칭, 팁스 넥스트 데모데이 등을 통해 우수 창업기업의 투자유치 기회를 확대한다.
국내외 기업·투자자와 창업기업 간 일대일 상담도 이틀간 운영한다. 카카오모빌리티, 네이버클라우드, 롯데백화점 등 25개 대·중견기업과 시리즈벤처스, LX벤처스 등 30개 전문투자사가 참여한다.
이 외에도 모두의 창업 및 스타트업 원스톱 지원센터 특별부스, 스마트 해양·핀테크 등 특화분야 스타트업 전시 부스, 창업 생태계 관계자 네트워킹 행사인 ‘바운스 나잇’ 등을 운영한다.
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