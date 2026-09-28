부산 창업 페스티벌 ‘바운스 2026’ 10월 7~8일 벡스코서

세줄 요약 10주년을 맞은 부산 창업페스티벌 바운스 2026이 10월 7~8일 벡스코에서 열린다. 플라이 아시아 2026과 동시 개최해 글로벌 피칭, IR, 데모데이, 일대일 상담을 운영하고 대·중견기업과 전문투자사 참여로 협력과 투자유치를 지원한다. 10주년 바운스 2026, 벡스코서 10월 개최

플라이 아시아와 동시 진행, 글로벌 교류 확대

피칭·IR·상담으로 투자유치 기회 강화

이미지 확대 ‘빛나는 10년, 밝은 미래, 바운스 2026’ 부산 대표 창업 페스티벌 ‘바운스 2026’이 내달 7~8일 벡스코에서 열린다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘빛나는 10년, 밝은 미래, 바운스 2026’ 부산 대표 창업 페스티벌 ‘바운스 2026’이 내달 7~8일 벡스코에서 열린다. 부산시 제공

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10주년을 맞은 부산 창업페스티벌 ‘바운스 2026’(BOUNCE 2026)이 ‘빛나는 10년, 밝은 미래’를 주제로 10월 7~8일 벡스코 제1전시장에서 열린다.부산시, 중소기업벤터부와 부산창조경제혁신센터가 주최·주관하며, 지난해와 마찬가지로 창업 엑스포 ‘플라이 아시아(FLY ASIA) 2026’과 동시 개최한다.강연·토론과 투자·기업 발표회는 1일 차 글로벌, 2일 차 투자를 주제로 운영한다. 7일(1일 차) 글로벌 창업가 피칭, 글로벌 파트너 피칭 등을 운영해 국내외 창업기업과 해외 창업생태계 간 교류·협력 기회를 마련한다.8일(2일 차)에는 웰컴 투 팁스 IR·리버스 피칭, 팁스 넥스트 데모데이 등을 통해 우수 창업기업의 투자유치 기회를 확대한다.국내외 기업·투자자와 창업기업 간 일대일 상담도 이틀간 운영한다. 카카오모빌리티, 네이버클라우드, 롯데백화점 등 25개 대·중견기업과 시리즈벤처스, LX벤처스 등 30개 전문투자사가 참여한다.이 외에도 모두의 창업 및 스타트업 원스톱 지원센터 특별부스, 스마트 해양·핀테크 등 특화분야 스타트업 전시 부스, 창업 생태계 관계자 네트워킹 행사인 ‘바운스 나잇’ 등을 운영한다.