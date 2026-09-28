팀펄, 서울스카이서 ‘나만의 T1 AR ROOM’ 포토카드 선보여

세줄 요약 팀펄이 서울스카이의 T1 체험 공간에서 팬 취향을 반영한 AI 개인화 AR 포토카드 ‘나만의 T1 AR ROOM’을 선보인다. 관람객은 질문에 답하고 사진을 찍어 자신만의 공간 이미지를 만들고, 이를 포토카드와 AR로 다시 감상한다. 서울스카이 T1 체험존에 AI 포토카드 도입

관람객 취향 반영한 나만의 T1 공간 생성

실물 카드 출력 뒤 AR로 재감상하는 구조

이미지 확대 <나만의 T1 AR ROOM> 전경 닫기 이미지 확대 보기 <나만의 T1 AR ROOM> 전경

이미지 확대 △ 휴대전화로 포토카드를 비추면 카드 속 ‘나만의 T1 AR ROOM’을 3D AR로 감상할 수 있다. 닫기 이미지 확대 보기 △ 휴대전화로 포토카드를 비추면 카드 속 ‘나만의 T1 AR ROOM’을 3D AR로 감상할 수 있다.

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롯데월드타워 전망대 서울스카이가 T1 Entertainment ＆ Sports (이하 T1)와 함께 체험형 테마 공간 ‘T1 IN THE SKY’를 9월 11일부터 11월 29일까지 운영한다. 서울스카이 지하층부터 전망층까지 T1의 역사와 팬들의 응원을 담은 콘텐츠를 배치해, 관람객이 직접 참여하고 추억을 남길 수 있도록 구성했다.이 가운데 XR·AI 기반 브랜딩 경험 설계 기업 팀펄은 팬의 플레이 스타일과 취향을 반영하는 AI 개인화 AR 포토카드 콘텐츠 ‘나만의 T1 AR ROOM’을 기획·개발했다. 서울스카이 121층에 마련된 키오스크에서 관람객의 응답과 촬영 사진을 바탕으로 이미지를 실시간 생성하고, 이를 실물 포토카드와 AR 경험으로 이어준다.관람객은 자신의 리그 오브 레전드 플레이 스타일에 관한 질문에 답하며 어울리는 T1 선수를 찾는다. 이어 원하는 공간의 분위기와 배경 키워드를 고르고 사진을 촬영하면, AI가 선택을 반영한 ‘나만의 T1 AR ROOM’을 만들어낸다. 완성된 이미지는 현장에서 포토카드로 출력돼 바로 가져갈 수 있다.특히 이번 콘텐츠는 팬의 선택이 자신만의 공간과 굿즈로 완성되도록 설계한 것이 특징이다. 팀펄은 T1의 브랜드 콘셉트와 서울스카이의 공간적 특징을 바탕으로, 관람객이 선택한 분위기와 키워드에 따라 서로 다른 공간 이미지가 생성되도록 구성했다. 팬은 질문에 답하고 배경을 고르는 과정을 통해 자신이 소장할 콘텐츠의 제작에 참여하게 된다.체험은 카드 출력 이후에도 이어진다. 관람객이 포토카드의 QR 코드를 휴대전화로 스캔하고, 연결된 AR 페이지에서 카메라로 카드 뒷면을 비추면 자신만의 T1 AR ROOM이 입체적인 공간으로 펼쳐진다. 현장에서 만든 이미지를 실물 카드로 간직하고, 방문 이후에도 AR로 다시 감상할 수 있도록 했다.이는 팬의 취향과 참여를 콘텐츠에 반영하고, 전망대에서의 경험을 개인화된 굿즈로 확장한 사례다. 팀펄은 서울스카이에서 T1을 만난 기억이 관람객 각자의 이야기가 담긴 결과물로 남도록 기획했다.정혜주 팀펄 기획자는 “이번 프로젝트는 팬이 자신의 플레이 스타일과 취향을 반영해 T1과 함께하는 나만의 공간을 만드는 경험”이라며 “질문에 답하고 사진을 촬영하는 순간부터 AI 생성, 포토카드 발급, AR 감상까지 연결해, 서울스카이에서의 기억을 자신만의 콘텐츠로 간직할 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.성수진 팀펄 아트디렉터는 “오픈 첫날인 지난 9월 11일 하루 300명 이상의 관람객이 체험하며 뜨거운 관심을 보내주고 있다”며 “예상보다 뜨거운 반응에 놀라움과 큰 보람을 느끼고 있으며, 팬들이 자신의 취향을 담은 T1 공간을 직접 만들고 소장하는 경험을 즐겨주셔서 뜻깊다”고 말했다.한편 팀펄은 세파퓨처리즘(Sepafuturism) 세계관을 바탕으로 가상 생명체 피어리(Peary)와 함께 융합 예술 프로젝트를 진행하고 있으며, Web AR 스탬프 투어, AR 도슨트, AI 대화형 콘텐츠, 인터랙티브 미디어아트 등 XR·AI 기술을 활용한 공간 기반 브랜딩 경험을 설계하고 있다.