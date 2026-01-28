[인사]

입력 2026-01-28 00:32
수정 2026-01-28 00:32
■문화체육관광부 ◇국장급 전보 △국민소통실 해외홍보정책관 이은복

■국가유산청 ◇국장급 전보 △기획조정관 채수희△유산정책국장 이길배△문화유산국장 윤순호△무형유산국장 황권순

■IBK기업은행 ◇부행장 승진 △IT그룹 윤인지△개인고객그룹 오정순◇부행장 전보△혁신금융그룹 이건홍△기업고객그룹 권오삼◇본부장급 승진△인천동부지역본부 김정애△경서지역본부 고성재△대구·경북서부지역본부 이정화△전략기획부 정광석△IT개발본부 조성열△정보보호최고책임자 강경모◇본부장급 전보△남중지역본부 김상욱△경수지역본부 정재훈△AML보고책임자 김치엽

