입력 2026-01-19 23:59
수정 2026-01-19 23:59
■문화체육관광부 △국어정책과장 김은희△대중문화산업과장 김유미△한류지원협력과장 김현목△국제관광서비스과장 심민석

■국민권익위원회 ◇과장급 전보△사회민원상담과장 임한나﻿

■전자신문 ◇국장 승진△영업마케팅국 김원석△편집국 이호준 ◇부국장 승진△전자모빌리티부 김원배 ◇부장 승진△디지털금융부 성현희△SW/AI산업부 김지선△통신미디어부 박지성△편집팀 한주성△영업마케팅국 정보사업팀 성은안 ◇전문위원 전보△국장 정동수△국장 소성열 ◇편집국 전보△소재부품부 부장 안호천△정치정책부 부장 조정형△전국부 부장 김정희 ◇논설위원실 전보△부장 이종천

■매일경제신문 △산업부장 정욱△증권부장직대 강두순

