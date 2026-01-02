[인사]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]

입력 2026-01-02 00:01
수정 2026-01-02 00:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■문화체육관광부△재정담당관 조성제△공연전통예술과장 강은영△문화산업기반과장 신용식△문화수출통상과장 김도영△영상방송콘텐츠산업과장 김지희△관광산업진흥과장 장석인△지역관광개발과장 이승재△국민관광진흥과장 김명호△국제관광정책과장 김진희△국제관광서비스과장 김은희△융복합관광과장 김나나△스포츠인권복지과장 박진석

■중소벤처기업부◇과장급 전보△소상공인경영안정지원과장 손후근△중소기업제도과장 남정령△판로정책과장 이지호△기술보호과장 김성훈△창업생태계과장 남정렬△소공인성장촉진단장 김현동

■근로복지공단◇본부장 임용△인재개발원장 원동열◇병원장 임용△인천병원장 조준△태백요양병원장 한경자◇1급 승진△진주지사장 김영철△화성지사장 김창수△경인북부업무상질병판정위원장 김영수△순천병원 행정부원장 김미진△태백병원 행정부원장 민현희◇1급 전보△서울강남지사장 문태진△서울동부지사장 신동현△의정부지사장 정경훈△남양주지사장 김종범△창원지사장 윤일한△울산남부지사장 이형균△양산지사장 정영준△경남업무상질병판정위원장 김삼중△포항지사장 홍태범△고양지사장 윤재만△성남지사장 현애숙△전주지사장 최영안△군산지사장 한대희△여수지사장 이경란△보령지사장 김재현△대전업무상질병판정위원장 김정례△강릉지사장 최명순

2026-01-02 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로