■문화체육관광부△재정담당관 조성제△공연전통예술과장 강은영△문화산업기반과장 신용식△문화수출통상과장 김도영△영상방송콘텐츠산업과장 김지희△관광산업진흥과장 장석인△지역관광개발과장 이승재△국민관광진흥과장 김명호△국제관광정책과장 김진희△국제관광서비스과장 김은희△융복합관광과장 김나나△스포츠인권복지과장 박진석
■중소벤처기업부◇과장급 전보△소상공인경영안정지원과장 손후근△중소기업제도과장 남정령△판로정책과장 이지호△기술보호과장 김성훈△창업생태계과장 남정렬△소공인성장촉진단장 김현동
■근로복지공단◇본부장 임용△인재개발원장 원동열◇병원장 임용△인천병원장 조준△태백요양병원장 한경자◇1급 승진△진주지사장 김영철△화성지사장 김창수△경인북부업무상질병판정위원장 김영수△순천병원 행정부원장 김미진△태백병원 행정부원장 민현희◇1급 전보△서울강남지사장 문태진△서울동부지사장 신동현△의정부지사장 정경훈△남양주지사장 김종범△창원지사장 윤일한△울산남부지사장 이형균△양산지사장 정영준△경남업무상질병판정위원장 김삼중△포항지사장 홍태범△고양지사장 윤재만△성남지사장 현애숙△전주지사장 최영안△군산지사장 한대희△여수지사장 이경란△보령지사장 김재현△대전업무상질병판정위원장 김정례△강릉지사장 최명순
2026-01-02 32면
