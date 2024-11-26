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입력 2024-11-26 00:32
수정 2024-11-26 00:32
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■HD한국조선해양 ◇부사장△류근찬 ◇전무△이동원

■HD현대중공업 ◇전무△윤훈희△이재희△홍석환△우권식△강민호△김정배

■HD현대미포 ◇부사장△오세광 ◇전무△이동진△김창환

■HD현대삼호 ◇전무△전경석△이준혁

■HD현대마린솔루션 ◇부사장△윤병락 ◇전무△박영언△김정혁

■HD현대사이트솔루션 ◇전무△오병수

■HD현대건설기계 ◇부사장△송희준 ◇전무△최태근△김기형

■HD현대인프라코어 ◇전무△정욱△이종윤

■HD현대오일뱅크 ◇전무△임평순△정태오△정춘섭

■HD현대일렉트릭 ◇부사장△이창호 ◇전무△양재철△안재한△강봉주
2024-11-26 28면
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