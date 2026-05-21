정원오 “철근 누락, 안전불감”… 오세훈 “부동산 실정 심판을”

세줄 요약 서울시장 선거 첫날 정원오 후보는 성동과 삼성역을 돌며 안전불감증과 철근 누락을 겨냥했고, 오세훈 후보는 강북에서 부동산 정책 실정을 비판하며 중도층과 민심 공략에 나섰다. 정원오, 성동·삼성역 돌며 안전 행정 부각

오세훈, 강북 출발로 부동산 실정 심판론

철근 누락·공급 실적 두고 정면 충돌

이미지 확대 택배 나르고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 공식 선거운동이 시작된 21일 0시 첫 일정으로 광진구 동서울우편집중국을 찾아 택배 상자를 옮기고 있다.

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이미지 확대 배추 나르고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 21일 0시에 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 배추를 나르며 6·3 지방선거 공식 선거운동을 시작했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배추 나르고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 21일 0시에 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 배추를 나르며 6·3 지방선거 공식 선거운동을 시작했다.

연합뉴스

2026-05-22 4면

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6·3 지방선거 서울시장에 나선 정원오 더불어민주당 후보는 공식 선거운동 첫날인 21일 핵심 승부처인 ‘한강벨트’를 누비며 표심 몰이에 나섰다. 정 후보는 ‘안방’ 성동구에서 3선 구청장의 행정 역량을 뽐낸 데 이어 ‘철근 누락’ 사태가 발생한 삼성역 공사 현장을 찾아 오세훈 국민의힘 후보의 ‘안전불감증’을 정조준했다.정 후보는 이날 성동구 왕십리역 광장에서 출정식을 열고 “말뿐인 서울시장이 아니라 실천으로 검증하는 서울시장을 원하시면 정원오에게 투표해달라”고 했다. 궂은 날씨에도 지지자들이 광장을 가득 메웠다.정 후보는 “성동구에서 12년간 일하면서 구정 만족도 92뉴 이상을 기록했다”고 강조했다. 오 후보를 겨냥해선 “2022년부터 2024년까지 착공 기준으로 3만 9000호밖에 공급이 안 됐다. (공약의) 절반도 안 된 것”이라며 “전임 시장 탓, 현 정부 탓을 하는데 이게 정직한 태도인가”라고 날을 세웠다.앞서 정 후보는 이날 0시 첫 공식 일정으로 광진구 동서울우편집중국에서 서울 각지에서 온 소포를 컨베이어 벨트에 분류하는 작업에 참여했다. 그는 기자들과 만나 “선거 홍보물, 투표용지가 여기를 통해서 가정으로 전달된다고 한다. 미리 감사하다는 말씀을 전하기 위해서 (이 곳을) 택했다”고 말했다.정 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 노선 삼성역 철근 누락 공사 현장을 나흘 만에 다시 찾은 뒤 “보강도 안 된 상태에서 계속 위로 쌓고 있는데 이게 상식적인가”라며 “보강 방법을 찾을 때까지 공사가 중단돼야 한다”고 촉구했다.오 후보가 이 사건 관련 토론을 제안한 데 대해선 “토론이 안전을 가져오냐”며 “왜 정쟁으로 비화시키려는지 모르겠다”고 일축했다. 그는 이후 민주당 ‘험지’로 꼽히는 서초·강남을 찾아 오 후보 심판론을 부각했다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 21일 서울 강북구를 첫 유세지로 택하고 “매서운 경고장을 청와대로 보내달라”며 지지를 호소했다. 이재명 정부의 부동산 정책 실정을 정조준한 오 후보는 서울 4대(동북·서북·서남·동남) 권역을 돌며 표심 공략에 나섰다.오 후보는 이날 강북구 삼양동 주택가 골목에서 유승민 전 의원과 함께 ‘출정 대시민 메시지’를 발표했다. 그는 “이번 선거는 부동산 정책을 비롯한 잘못된 방향으로 가는 민생 정책들의 방향 전환을 촉구하는 선거”라고 했다.출정식 장소를 삼양동으로 정한 이유도 부동산 정책 구상과 연결해 설명했다. 그는 “삼양동 시절은 우리 집이 가장 힘겹게 버텨냈던 시절”이라며 “주거환경을 빠른 속도로 바꿔야 할 동네”라고 했다. 이어진 유세에서는 “강남보다 열악한 동북권을 시작으로 발전의 회오리바람을 일으켜 강북 전성시대를 열겠다”고 강조했다. 오 후보는 유 전 의원을 두고 “유능하고 중도적인 데다 서민 경제를 보듬을 경제 전문가”라며 동행 이유를 설명했다. 장동혁 지도부를 향해선 “당은 당대로 이재명 정권의 무도한 행보를 견제하는 역할을 충실히 해달라”고 했다.오 후보는 ‘철근 누락’ 사태와 관련해 정원오 더불어민주당 후보가 공사 중단을 언급한 데 대해 ‘미스터 중지왕’이라며 “박원순 전 시장과 판박이”라고 지적했다. 이재명 대통령이 실태 파악을 지시한 것을 두고는 “대통령까지 나서 관권 선거를 시작했다”며 정 후보를 향해 단일 주제 토론을 제안했다.오 후보는 서대문구 인왕시장, 영등포구 우리시장 등을 찾아 국민의힘 소속 시의원 후보들에 대한 동반 지지를 호소했다. 이어 종로구 청계광장에서 캠프 출정식을 열고, 강남역 일대 유세로 일정을 마무리했다.