수목 생리학 발전 기여한 홍성각 전 건국대 교수 별세

수목 생리학 발전 기여한 홍성각 전 건국대 교수 별세

유용하 기자
입력 2026-01-21 20:47
수정 2026-01-21 20:47
국내 수목 생리학 분야 발전에 이바지한 고 홍성각 전 건국대 교수 대한민국학술원 제공
대한민국학술원은 국내 수목 생리학 분야 발전에 이바지한 홍성각 전 건국대 산림자원학과 교수가 21일 별세했다고 밝혔다. 86세.

고인은 서울대 농대를 졸업한 뒤, 같은 학교 대학원에서 석사 학위를 받았다. 미국 미네소타대에서 식물생리학 분야 석·박사 학위를 받은 뒤, 1979년부터 건국대 임학과(이후 산림자원학과) 강단에 섰다.

고인은 수목의 생리적 기능과 구조, 생장·생식 등을 종합적으로 탐구하는 학문인 수목 생리학 분야에서 다양한 연구 업적을 남겼다는 평가를 받았다. ‘삼나무 내한성 품종 선발에 관한 연구’, ‘산불 적응 수종의 종자발아 특성’ 등 여러 논문을 발표했으며 2014년에는 현신규 학술상을 받았다.

한국임산에너지학회 부회장, 한국임학회 편집위원장, 산림청 임업연구원 겸임 연구관, 생명과학연구원장 등을 역임했으며, 1995년 학술원 회원이 됐다.

빈소는 서울 청담동성당 장례식장, 발인은 24일.
유용하 전문기자
