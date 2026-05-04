[속보] SK하이닉스 12% 급등…코스피 6900 돌파

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[속보] SK하이닉스 12% 급등…코스피 6900 돌파

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-05-04 13:02
수정 2026-05-04 13:06
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세줄 요약
  • 코스피 6900선 돌파, 사상 최고가 경신
  • SK하이닉스 12% 급등, 144만4000원 신고가
  • 삼성전자 23만1000원, 23만전자 도달
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장중 사상 최고치로 출발한 코스피
장중 사상 최고치로 출발한 코스피 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.5.4 연합뉴스


코스피가 4일 6800선을 돌파한 데 이어 6900선도 돌파했다.

코스피는 이날 오후 1시 전 거래일 대비 4.63% 오른 6904.51에 거래되고 있다.

지수는 2.79% 오른 6782.93으로 출발하며 사상 최고가에 거래를 시작했다. 이어 6800선을 돌파한 데 이어 6900선까지 넘어섰다.

삼성전자와 SK하이닉스가 ‘쌍끌이’하며 지수를 끌어올리고 있다. SK하이닉스는 이날 140만원을 넘어서며 신고가를 경신한 데 이어 장중 12.29% 급등한 144만 4000원까지 치솟았다.

삼성전자도 4.76% 오른 23만 1000원까지 오르며 사상 첫 ‘23만전자’ 고지에 도달했다.
김소라 기자
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