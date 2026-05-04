[속보] SK하이닉스 12% 급등…코스피 6900 돌파

세줄 요약 코스피가 6800선에 이어 6900선도 돌파하며 사상 최고가를 경신했다. SK하이닉스는 12% 넘게 급등해 144만4000원까지 치솟았고, 삼성전자도 23만1000원으로 올라 ‘23만전자’에 도달했다. 코스피 6900선 돌파, 사상 최고가 경신

SK하이닉스 12% 급등, 144만4000원 신고가

삼성전자 23만1000원, 23만전자 도달

이미지 확대 장중 사상 최고치로 출발한 코스피 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.5.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장중 사상 최고치로 출발한 코스피 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 2026.5.4 연합뉴스

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코스피가 4일 6800선을 돌파한 데 이어 6900선도 돌파했다.코스피는 이날 오후 1시 전 거래일 대비 4.63% 오른 6904.51에 거래되고 있다.지수는 2.79% 오른 6782.93으로 출발하며 사상 최고가에 거래를 시작했다. 이어 6800선을 돌파한 데 이어 6900선까지 넘어섰다.삼성전자와 SK하이닉스가 ‘쌍끌이’하며 지수를 끌어올리고 있다. SK하이닉스는 이날 140만원을 넘어서며 신고가를 경신한 데 이어 장중 12.29% 급등한 144만 4000원까지 치솟았다.삼성전자도 4.76% 오른 23만 1000원까지 오르며 사상 첫 ‘23만전자’ 고지에 도달했다.