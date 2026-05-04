“운빨 받자” 몰려간 관악산…라면 국물 ‘둥둥’ 낙서 테러까지

세줄 요약 관악산이 ‘운빨 명소’로 입소문을 타며 주말마다 등산객이 급증하고 있다. 감로천 인근 웅덩이에 라면 국물과 쓰레기가 버려진 사진이 퍼지며 자연 훼손 논란도 커졌다. 과천시와 안양시는 혼잡과 사고 우려로 입산 자제를 당부했고, 관악구는 CCTV로 현장을 모니터링하고 있다. 관악산 ‘운빨 명소’ 입소문으로 등산객 급증

감로천 웅덩이 라면 국물·쓰레기 투기 논란

과천·안양시 입산 자제 당부, CCTV 감시

이미지 확대 관악산 감로천 인근 웅덩이에 라면 국물과 음식물 쓰레기가 버려져 있는 모습(왼쪽)과 바위에 낙서가 남겨진 장면. 소셜미디어(SNS) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 관악산 감로천 인근 웅덩이에 라면 국물과 음식물 쓰레기가 버려져 있는 모습(왼쪽)과 바위에 낙서가 남겨진 장면. 소셜미디어(SNS) 캡처

관악산 언주대로 몰린 등산객들. 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 관악산 언주대로 몰린 등산객들. 인스타그램

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“운빨을 받겠다”며 몰려든 등산객들로 관악산이 몸살을 앓고 있다. 인파가 몰리자 자연 훼손은 물론 안전 우려까지 커지고 있다.4일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 관악산 감로천 생태공원 인근 웅덩이가 음식물과 쓰레기로 오염된 사진이 확산했다. 사진 속 웅덩이는 라면 국물로 붉게 물들어 있었고, 아이스크림 포장지와 휴지 등이 뒤엉켜 방치된 상태였다.게시물을 올린 작성자는 “감로천에 라면 국물과 쓰레기를 버렸다”며 비판했고, 이를 본 네티즌들은 “복구 비용을 물게 해야 한다” “자연 훼손은 엄벌해야 한다”는 등의 반응을 보였다.관악산 훼손 논란은 최근 등산객 급증과 맞물려 있다. 한 역술가가 방송에서 “정기가 좋은 곳”이라고 언급한 이후, 이른바 ‘운빨 명소’로 입소문을 타며 MZ세대 방문이 크게 늘었다.지난 1월 역술가 박성준씨는 여러 방송에 출연해 “운이 안 풀릴 때는 관악산 연주대에 가라”며 “정기가 강해 좋은 영향을 준다”고 말했다. 이후 연주대에서 인증 사진을 찍는 것이 SNS에서 하나의 유행처럼 번졌다.실제 현장에서는 주말과 공휴일마다 등산객이 몰리며 연주대 일대에 대기 줄이 생기는 등 과밀 현상이 나타나고 있다.인파가 몰리면서 안전 경고도 잇따르고 있다. 과천시는 지난 1일 오후 3시 10분쯤 “등산로가 혼잡하니 안전거리를 확보하고 무리한 산행을 자제해 달라”는 재난문자를 발송했다. 안양시 역시 “연주대 일대에 인파가 몰려 사고 우려가 있다”며 입산 자제를 당부했다.관악구는 정상 일대 인파 밀집 상황을 폐쇄회로(CC)TV로 상시 모니터링 중이다. 해발 632.2m의 바위산인 관악산은 지형이 험해 밀집 상황에서 낙상이나 충돌 위험이 크기 때문이다.자연 훼손 사례도 잇따르고 있다. 지난달에는 봉천동 마당바위에 래커 낙서를 한 사건이 발생해 공분을 샀고, 과거에는 등산로 로프 훼손과 정상석 이동 사례도 있었다.관악산은 서울시가 관리하는 도시자연공원으로, 시설물 훼손이나 환경 오염 행위는 처벌 대상이다. 관련 법에 따르면 공원 시설을 훼손할 경우 300만원 이하 벌금이 부과될 수 있다.