“코리아 디스카운트 아닌 코리아 프리미엄”

李대통령 자본시장 IR 행사 축사

이미지 확대 이재명 대통령이 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 ‘코리아 프리미엄 위크 2026’ 개막식에서 영상으로 축사를 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 ‘코리아 프리미엄 위크 2026’ 개막식에서 영상으로 축사를 하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 코리아 프리미엄 위크 2026 개막식에서 코리아 디스카운트를 해소하고 자본시장을 프리미엄으로 전환하겠다고 강조했다. 금융위와 거래소는 IR 행사를 통합해 42개 기관, 55개 상장사와 함께 시장 홍보와 소통을 강화한다. 코리아 프리미엄 위크 2026 개막, IR 통합 행사 출범

대통령, 코리아 디스카운트 해소와 제도 혁신 강조

금융위, 레버리지 ETF·HFT 규율 방안 검토

2026-09-29 24면

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국내 최대 자본시장 기업설명회(IR) 행사 ‘코리아 프리미엄 위크 2026’가 28일 첫 행사의 막을 열었다.이재명 대통령은 개막식에서 영상 축사를 통해 “정부는 자본 시장의 구조적 한계로 지적됐던 ‘코리아 디스카운트’를 해소하고 ‘코리아 프리미엄’으로 전환하기 위해 전방위적인 제도 혁신을 추진했다”며 며 “근본적 체질 개선에 역량을 집중했고 상당한 성과를 냈다고 생각한다”고 평가했다.이어 “대한민국이 아시아에서 가장 매력적인 자본 시장으로 도약할 수 있도록 투명하고 공정한 시장 환경을 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.금융위원회·한국거래소가 공동주관한 이번 행사는 기존에 산발적으로 열린 IR 행사를 통합해 시너지 효과를 극대화한다. 국내 자본시장 경쟁력을 세계에 홍보하고, 소통 채널을 마련하는 취지다. 증시 관계기관, 금융투자업계 등 42개 기관과 55개 상장기업이 참가해 다음달 16일까지 진행된다.한편 변제호 금융위 자본시장국장은 기조연설에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)와 관련 “과도한 레버리지가 투자자 손실과 시장 변동성을 증폭시킬 수 있다는 사실을 확인했다”며 고빈도매매(HFT)를 증시 변동성 확대 요인으로 보고 규율 방안을 검토 중이라고 밝혔다. <서울신문 8월 4일자 1·5면>