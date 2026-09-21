비그림파워코리아, 서울시향 파크콘서트 4년 연속 후원

세줄 요약
- 서울시향 파크콘서트 4년 연속 후원
- 무료 야외 음악회로 시민 문화 향유 확대
- 신재생에너지 사업과 사회공헌 병행
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2026 서울시향 파크 콘서트가 지난 19일 서울어린이대공원 숲속의무대에서 열렸다. 서울시향 제
비그림파워코리아가 19일 서울어린이대공원에서 열린 서울시향 파크 콘서트를 4년 연속 후원했다고 21일 밝혔다.
서울특별시가 주최하고 서울시립교향악단이 주관한 이번 공연은 별도 예약이나 관람료 없이 누구나 즐길 수 있는 무료 야외 음악회로 마련됐다. 클래식 음악과 함께 영화 음악, 뮤지컬 등 다채로운 무대로 구성됐다.
비그림파워코리아는 148년 역사의 태국 비그림 그룹에 속한 회사로, 사회 공헌 활동의 하나로 행사를 후원했다. 2023년 국립중앙박물관 공연을 시작으로 4년 연속 파크콘서트 후원을 이어오고 있다.
비그림파워코리아는 국내 신재생에너지 사업을 추진 중이다. 회사가 투자한 전라남도 영광군 소재 364.8MW 규모 낙월해상풍력단지는 올해 연말 준공을 앞두고 있다.
김광철 서울시의원, 몽촌해자 음악분수 재설치 해법 찾는다… 관계기관 합동회의 개최
서울시의회 김광철 시의원(국민의힘·송파2)이 지난 18일 한성백제박물관에서 올림픽공원 몽촌해자 음악분수대 재설치 방안을 논의하기 위한 관계기관 합동회의를 개최했다. 이번 회의는 김 의원이 지난 8월 27일 제339회 서울시의회 임시회 본회의 5분 자유발언에서 올림픽공원 내 노후 음악분수 문제를 제기하고 새로운 관광콘텐츠로 재조성할 것을 제안한 데 따른 후속 논의다. 김 의원은 5분 자유발언에 그치지 않고 이후 서울시와 송파구, 국민체육진흥공단 등 관계기관 간 협의를 추진했으며, 이번 합동회의에서는 서울시 공모사업 활용 가능성과 기존 시설 철거, 신규 시설 설치 및 향후 운영·관리 주체 등을 구체적으로 논의했다. 이날 회의에는 ▲송파갑 박정훈 국회의원과 ▲김광철 서울시의원을 비롯해 ▲송파구의회 전정 행정자치위원장 ▲박순옥 재정복지위원회 부위원장 ▲김언주 도시건설위원회 의원이 참석했다. 서울시에서는 ▲관광정책과 하동준 과장 ▲수변감성도시과 조현범 수변정책팀장 ▲치수안전과 김덕순 하천생태팀장 ▲한성백제박물관 고수봉 총무과장이, 송파구에서는 ▲문화유산과 권순영 과장과 ▲치수과 강대양 과장이 참석했으며 ▲국민체육진흥공단에서는 강기원 레거시사업실장이 참석해 기관별
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비그림파워코리아 관계자는 “전문 공연장을 찾지 않더라도 남녀노소 누구나 일상 속에서 수준 높은 클래식 음악을 편안하게 즐길 수 있도록 앞으로도 시민들의 문화예술 향유 기회를 넓히는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.
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