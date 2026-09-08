유재훈 보험개발원장 취임

이미지 확대 유재훈 제14대 보험개발원장 닫기 이미지 확대 보기 유재훈 제14대 보험개발원장

2026-09-09 23면

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유재훈 제14대 보험개발원장이 8일 취임했다. 유 원장은 이날 “보험개발원이 보험산업의 미래 방향을 주도적으로 모색하고 필요한 데이터·기술·서비스를 선제적으로 제시하는 ‘페이스세터’가 돼야 한다”고 밝혔다.경영 방향으로는 ▲첨단기술 활용 시장 개척과 인공지능(AI) 기반 위험평가 역량 강화 ▲전문성과 데이터에 기반한 중재자 역할 강화 ▲실손24 등 보험서비스 고도화 ▲국내 보험산업의 해외시장 진출 지원 등을 제시했다.유 원장은 성균관대 경제학과를 졸업하고 행정고시 39회로 공직에 입문했다. 이후 금융위원회 자본시장조사단장과 기획조정관, 금융소비자국장 등을 지냈다.