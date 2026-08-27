우정교육문화재단, 외국인 유학생 98명에 장학금

2026-08-27 22면

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이중근 부영그룹 회장이 이사장을 맡고 있는 우정교육문화재단이 26일 국내 대학에서 공부하는 외국인 유학생들에게 장학금을 전달했다.이 회장은 이날 오후 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘2026년 2학기 외국인 장학금 수여식’에서 32개국 외국인 유학생 98명에게 약 4억원의 장학금을 지급했다. 우정교육문화재단이 지금까지 장학금을 지급한 외국인 유학생은 누적 46개국 2945명으로, 금액은 총 116억원에 달한다. 이 회장은 교육장학 사업을 목표로 2008년 사재를 출연해 우정교육문화재단을 세웠다. 2010년부터 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생들에게 매년 두 차례 장학금을 주고 있다.이 회장은 “낯선 환경 속에서 꿈을 향해 나아가는 여러분의 열정에 박수를 보내며 이번 장학금이 든든한 밑거름이 되길 바란다”고 격려했다. ﻿