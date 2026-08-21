조호연 EBS 신임 이사장 선출

이미지 확대 조호연 EBS 이사장 닫기 이미지 확대 보기 조호연 EBS 이사장

2026-08-21 23면

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EBS 이사회가 지난 19일 제9기 이사회 첫 회의를 열고 조호연 전 경향신문 편집국장을 신임 이사장으로 선출했다고 20일 밝혔다.조 신임 이사장은 경향신문 편집국장과 한국신문방송편집인협회 부회장, 한국신문협회 출판협의회 이사 등을 역임했다. 2021년부터 EBS 이사로 일해 왔으며 지난달 재선임됐다.조 이사장은 “저출생, 학령인구 감소, 인공지능(AI) 대전환 등 EBS를 둘러싼 환경이 급변하는 시기에 이사장을 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “빠른 시일 내에 ﻿EBS 이사회가 완전한 거버넌스를 갖출 수 있기를 바란다”고 말했다.﻿ 새로 선임된 이사진은 2029년까지 3년간 직무를 수행하게 된다.