[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 5일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 10월 5일

입력 2026-10-05 01:05
수정 2026-10-05 01:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 다른 사람과 협력하면 일이 쉽게 풀린다.

48년생 : 부족함 없이 편안하고 만족스러운 시기다.

60년생 : 고민했던 일이 모두 순조롭게 해결된다.

72년생 : 전반적인 운이 크게 상승하는 시기다.

84년생 : 여러 사람을 만나 즐거움을 나눈다.

96년생 : 모임이나 활동에서 좋은 인연을 얻게 된다.



37년생 : 이동이나 이사와 관련해 좋은 운이 따른다.

49년생 : 어렵게 보였던 일이 쉽게 풀린다.

61년생 : 예상하지 못했던 이득과 기쁨이 생긴다.

73년생 : 재물운이 들어와 금전 사정이 좋아진다.

85년생 : 진행하는 모든 일의 운이 상승한다.

97년생 : 새로운 환경에 잘 적응하면 기회를 얻는다.

호랑이

38년생 : 한발 물러서면 더 좋은 행운이 찾아온다.

50년생 : 반가운 소식에 마음이 즐거워진다.

62년생 : 계획한 일을 차근차근 실행하는 것이 좋다.

74년생 : 친구의 도움을 받아 어려움을 해결한다.

86년생 : 걱정스럽던 일이 원만하게 해결된다.

98년생 : 친구에게 도움을 요청하면 쉽게 풀릴 수 있다.

토끼

39년생 : 집안에 부귀와 좋은 기운이 가득하다.

51년생 : 주변의 관심과 인기가 높아진다.

63년생 : 금전과 투자에 좋은 기회가 생긴다.

75년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 것도 많아진다.

87년생 : 몸과 마음에 좋은 기운이 회복된다.

99년생 : 목표를 크게 세우되 실행은 차근차근 하라.



40년생 : 느긋하고 편안한 마음이 좋은 결과를 부른다.

52년생 : 집안에 기쁘고 반가운 일이 가득하다.

64년생 : 신뢰를 얻어 진행하는 일이 순조롭다.

76년생 : 생각하지 못했던 행운이 찾아온다.

88년생 : 막혔던 일이 순조롭게 풀려나간다.

00년생 : 성실한 태도가 주변의 믿음을 얻게 한다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 조금만 더 기다리면 행운이 찾아온다.

53년생 : 노력과 필요한 투자를 아끼지 마라.

65년생 : 가까운 사람과 즐거운 일이 생긴다.

77년생 : 오랫동안 바라던 일이 해결된다.

89년생 : 새로운 일은 천천히 시작하는 것이 좋다.

01년생 : 준비되지 않은 일은 서두르지 말고 기다려라.



42년생 : 신념을 가지고 꾸준히 노력하라.

54년생 : 진행하는 모든 일이 순조롭게 이루어진다.

66년생 : 금전 사정이 좋아져 마음이 든든해진다.

78년생 : 내실을 갖추면 좋은 행운이 따른다.

90년생 : 새로운 것보다 익숙한 일을 지키는 것이 좋다.

02년생 : 배운 내용을 충분히 익힌 뒤 새로운 일에 도전하라.



43년생 : 꼬였던 문제가 해결되어 마음이 편안하다.

55년생 : 좋은 기운이 들어와 일이 잘 풀린다.

67년생 : 운이 차츰 상승세를 타기 시작한다.

79년생 : 노력한 만큼 만족스러운 대가를 받는다.

91년생 : 자존심을 내려놓으면 새로운 희망이 생긴다.

03년생 : 먼저 사과하거나 양보하면 관계가 좋아진다.

원숭이

44년생 : 상황이 좋아지고 있으니 조금만 더 참아라.

56년생 : 도움을 받아 어렵던 일이 해결된다.

68년생 : 생각하지 못했던 재물이 생긴다.

80년생 : 우연히 도움을 주는 사람이 나타난다.

92년생 : 낯선 사람의 말을 무조건 믿지 마라.

04년생 : 처음 만난 친구와는 천천히 가까워지는 것이 좋다.



45년생 : 여유 있는 마음으로 사람을 대하라.

57년생 : 건강운과 재물운이 함께 따른다.

69년생 : 주변의 관심과 인기가 높아진다.

81년생 : 서두르지 말고 차분히 일을 풀어나가라.

93년생 : 한발 물러서면 오히려 더 유리해진다.

05년생 : 친구와 다툴 때 먼저 마음을 가라앉혀라.



46년생 : 작은 희생은 따르지만 더 큰 복을 얻는다.

58년생 : 명예운이 좋아져 능력을 인정받는다.

70년생 : 몸과 마음에 활기가 넘치는 시기다.

82년생 : 건강운과 재물운이 모두 좋아진다.

94년생 : 계획했던 일이 뜻대로 이루어진다.

06년생 : 준비한 일에서 좋은 결과를 얻을 수 있다.

돼지

47년생 : 작지만 기분 좋은 이득이 생긴다.

59년생 : 친구에게 반갑고 기쁜 소식을 듣는다.

71년생 : 겸손하게 행동하면 좋은 평가가 따른다.

83년생 : 새로운 길이 열리고 즐거운 만남이 생긴다.

95년생 : 계획을 확실하게 세운 뒤 움직여라.

07년생 : 하루 계획을 세우면 해야 할 일을 잘 마친다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로