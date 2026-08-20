‘1982 세계야구선수권 우승’ 어우홍 전 감독 별세

세줄 요약 1982년 서울 세계야구선수권에서 한국의 첫 세계 정상 등극을 이끈 어우홍 전 감독이 95세로 별세했다. 선수와 지도자로 부산 야구를 이끌었고, 프로야구에서도 MBC 청룡과 롯데를 지휘했다. KBO는 장례를 KBO장으로 치르기로 했다. 1982 세계선수권 우승 이끈 어우홍 감독 별세

부산 야구의 대부, 수많은 제자 길러낸 지도자

KBO, 고인 공로 기려 장례를 KBO장으로 결정

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연합뉴스

2026-08-20 23면

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1982년 세계야구선수권대회에서 한국 야구의 첫 세계 정상 등극을 이끈 어우홍 전 야구대표팀 감독이 19일 별세했다. 95세.투수 출신인 어 전 감독은 동래중(현 동래고)에서 야구를 시작해 성균관대를 거쳐 조선전업과 남선전기 등 실업야구단에서 선수 생활을 했다. 은퇴 후 부산상고·경남고·동아대 등에서 지도자로 활동하며 김응용·강병철·허구연·김용희 등 걸출한 제자를 길러내 ‘부산 야구의 대부’로 불렸다.1981년 야구대표팀 사령탑에 오른 그는 이듬해 서울에서 열린 제27회 세계야구선수권대회에서 한국의 첫 세계선수권 우승을 일궜다. 한국은 8승 1패로 아시아 국가 최초로 이 대회 정상에 올랐다. 어 전 감독은 체육훈장 기린장과 세계야구연맹 올해의 감독상 등을 받았다.프로야구 출범 뒤에는 1984~1985년 MBC 청룡, 1988~1989년 롯데 자이언츠 감독을 맡아 KBO리그 통산 177승을 거뒀다. 이후 초대 일구회장, KBO 총재 특별보좌역과 규칙위원장 등을 역임했다.한국야구위원회(KBO)는 고인의 공로를 기려 장례를 KBO장으로 치르기로 했다. 빈소는 경기 성남시 분당제생병원, 발인 21일 오전 5시 30분, 장지 용인평온의숲.