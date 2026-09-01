부산대, 거점국립대 성장엔진·AI 패키지 지원대학 선정

세줄 요약 부산대가 교육부의 거점국립대 성장엔진·AI 패키지 지원사업에 최종 선정됐다. 올해부터 2030년까지 5년간 2900억원 규모 사업비를 포함해 국립대학 육성사업과 앵커 사업 등 총 5000억원의 재정 지원을 받는다. 부산대는 제조·해양산업 AX 혁신과 초광역 협력을 바탕으로 대학 혁신모델을 추진할 계획이다. 부산대, 거점국립대 AI 패키지 사업 선정

2030년까지 5000억원 규모 재정 지원 확보

지역 성장산업 연계한 혁신모델 추진

이미지 확대 부산대학교 전경. 부산대 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산대학교 전경. 부산대 제공

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부산대는 1일 교육부 ‘거점국립대 성장엔진·AI 패키지 지원사업’에 최종 선정됐다고 밝혔다.부산대는 올해부터 2030년까지 5년간 2900억원 규모 ‘거점국립대 성장엔진·AI 패키지 지원대학’ 사업비를 포함해 국립대학 육성사업·앵커 사업 등 5000억원의 재정 지원을 받는다.부산대는 이번 선정을 계기로 ‘제조·해양산업의 AX 혁신을 선도하는 국토 공간 대전환 실행의 플랫폼’을 비전으로 내걸고 교육·연구·AI 혁신과 초광역 협력을 연계한 대학 혁신모델을 추진해 나갈 계획이다.특히 지난달 26일 부·울·경 권역별 성장엔진 산업으로 선정된 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 항공우주·방산, 차세대 원전·에너지 등 4개 산업 분야를 중심으로 지역산업을 이끌어갈 우수 인재를 양성하는 데 집중한다.사업계획 수립 단계부터 부산대와 협력해온 부산시는 사업 성과가 부산의 산업과 지역사회 전반으로 확산할 수 있도록 지원할 계획이다.특히 부산대의 특성화 분야와 지역의 미래 성장산업을 연계하고, 지역기업 및 연구기관과의 협력을 확대해 산업현장에서 필요로 하는 인재를 양성하는 지산학 협력체계를 고도화할 예정이다.