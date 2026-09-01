신학기, 최초 연임 Sh수협은행장 도전…내·외부 6인 최종 지원

자본시장·가상자산 외연 확장

외부 출신 인사 부상 가능성도

이미지 확대 신학기 Sh수협은행장. Sh수협은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 신학기 Sh수협은행장. Sh수협은행 제공

세줄 요약 오는 11월 임기 만료를 앞둔 신학기 Sh수협은행장이 연임에 도전했다. 공개모집에는 내부 3명과 외부 3명 등 6명이 지원했고, 행추위는 9일 면접 대상자를 통보한 뒤 21일 면접을 진행한다. 비은행 확장과 지주사 전환 성과가 핵심 평가 요소로 꼽힌다. 신학기 행장, Sh수협은행 첫 연임 도전

공개모집 마감, 내·외부 지원자 6명 집결

비은행 확장·지주사 전환 성과 부각

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오는 11월 임기가 만료되는 신학기 Sh수협은행장이 연임에 도전한다. 비은행 인수 등 외연 확장과 지주사 전환 작업의 연속성을 강조할 것으로 보인다.Sh수협은행은 차기 은행장 후보 공개모집을 1일 마감한 결과 신 행장을 포함한 수협은행 출신 3명, 외부 인사 3명 등 총 6명이 최종 지원했다고 밝혔다.은행장추천위원회(행추위)는 서류 심사를 거쳐 오는 9일 면접 대상자를 통보하고 21일 면접을 진행할 예정이다. 차기 행장의 임기는 2년이다.2016년 12월 수협중앙회 신용사업 부문에서 별도 법인으로 출범한 이후 수협은행에서 연임에 성공한 행장은 아직 없다. 신 행장이 연임에 성공하면 분리 출범 이후 첫 연임 행장이 된다. 신 행장의 임기는 오는 11월 17일까지다.그가 연임을 위해 내세울 가장 큰 성과로는 비은행 부문 확장이 꼽힌다. 지난해 SK증권 계열사인 트리니티자산운용을 인수해 Sh수협자산운용을 출범시킨 데 이어 올해는 증권업 진출에도 속도를 내고 있다. 최근에는 상상인증권 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 인수 작업을 추진 중이다. 자본시장뿐 아니라 가상자산 시장 미래 먹거리 확보에도 나섰다. 지난달 디지털자산 수탁업체인 인피닛블록 지분 14.95%를 확보해 2대 주주에 올랐다.수협은행의 올해 상반기 당기순이익은 2034억원으로 전년 동기보다 3.6% 증가했다. 급격한 외형 성장보다는 안정적인 수익 기반을 유지하는 데 초점을 맞췄다는 평가다.다만, 관료 출신과 수협중앙회 인사가 역대 행장으로 이름 올렸던 만큼 이번에도 외부 출신 인사가 부상할 가능성을 배제하긴 어렵다. 행추위는 재정경제부, 해양수산부, 금융위원회 추천 사외이사 각 1인, 수협중앙회 추천 2인 등 5인으로 구성돼 있다.