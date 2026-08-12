육영수 여사 서거 지켜본 美… “박정희, 온건해지지 않을 것”

1974년 美대사관 비밀문서 공개

이미지 확대 1974년 8월 19일 육영수 여사 영구차 앞에서 애도하는 박정희 대통령의 모습.

문화체육관광부 ‘대한민국 정부 기록사진집’ 닫기 이미지 확대 보기 1974년 8월 19일 육영수 여사 영구차 앞에서 애도하는 박정희 대통령의 모습.

문화체육관광부 ‘대한민국 정부 기록사진집’

세줄 요약 국사편찬위원회가 1974년 주한미국대사관 비밀문서 1236건을 공개했다. 문서에는 육영수 여사 서거 뒤 박정희가 온건해지지 않을 것이라는 판단과 함께 긴급조치 1·2호, 김대중 기소, 민청학련 사형 구형 등 유신체제의 전방위 압박이 담겼다. 주한미국대사관 비밀문서 1236건 최초 공개

육영수 서거 뒤 박정희 온건화 불가 판단

긴급조치·김대중 기소·민청학련 압박 기록

2026-08-12 22면

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“우리는 박정희 대통령이 온건한 방향으로 나아갈 것이라고 보지 않는다.”1974년 8월 15일 서울 중구 장충동 국립중앙극장에서 열린 광복절 기념식에서 총성이 울렸다. 박정희 대통령에 대한 저격이었지만 ﻿부인 육영수 여사가 서거했다. 닷새 뒤 주한미국대사관은 박 대통령이 어떻게 움직일지﻿ 예측한 내용의 문서를 작성했다. 주미대사관의 최종 판단은 “온건해지지 않을 것”이었다.국사편찬위원회는 미국 국립문서기록관리청(NARA)에서 수집한 1974년도 주미대사관 생산 비밀 중앙 주제 문서철(Classified Central Subject Files) 51개, 1236건을 전자사료관 홈페이지(archive.history.go.kr)에 최초로 공개했다고 11일 밝혔다. 오랜 시간 기밀로 분류돼 비공개 상태였다가 최근 비밀 해제된 것들이다.자료는 1974년 주한미국대사관이 본국 국무부에 타전한 외교전문과 보고서, 비망록 등으로 그해의 핵심 현안들을 주제별로 담고 있다.이 중에는 긴급조치 1·2호 선포 당일 미국이 “발표 몇 시간 전에야 통보받았다”는 기록이 들어 있다. 또 봄철 개강을 앞두고 대학·기독교계·언론·야당에 가해진 전방위 압박을 정리한 종합보고서, 김대중 기소를 그의 참정권 박탈과 정치생명 봉쇄를 노린 조치로 읽은 한·일 미국대사관 간 면담 회의록, 민청학련 관련자 7명에 대한 사형 구형을 “반대세력을 억압하겠다는 한국 정부 결의의 신호”로 규정한 전문 등이 포함됐다.오제연 성균관대 사학과 교수는 “1970년대는 유신체제하 긴급조치와 같은 극단적 통제로 당대의 사실을 구체적으로 기술한 자료가 부족해 관련 역사 연구가 ﻿제대로 이뤄지지 못한 상황”이라며 “이번 신규 자료 발굴과 공개가 한계를 극복할 수 있게 해 줄 것”이라고 평가했다.허동현 국사편찬위원회 위원장은 “이 문서들은 유신체제의 한복판에서 지켜본 주한미국대사관이 관찰자 시점에서 남긴 동시대의 기록”이라며 “우리 측 사료와 나란히 놓고 교차 검증할 때 비로소 1974년이라는 한 해의 실상에 한층 가까이 다가설 수 있을 것”이라고 강조했다.