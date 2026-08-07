“국가유공자 장수사진 찍어드려요” 호반그룹, 광복절 촬영 봉사

임직원 30여명 참여…서초구 유공자 대상

이미지 확대 호반그룹 임직원들이 지난 6일 서울 서초구 보훈회관에서 국가유공자의 장수사진을 촬영하고 있다. 호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반그룹 임직원들이 지난 6일 서울 서초구 보훈회관에서 국가유공자의 장수사진을 촬영하고 있다. 호반그룹 제공

세줄 요약 호반그룹이 제81주년 광복절을 앞두고 서울 서초구보훈회관에서 국가유공자 장수사진 촬영 봉사 ‘오늘을 만든 당신께’를 열었다. 임직원 30여명이 헤어·메이크업, 촬영, 말벗 봉사에 참여했고 완성 사진은 액자와 선물로 전달할 예정이다. 광복절 앞두고 국가유공자 장수사진 봉사 진행

임직원 30여명 재능기부로 헤어·메이크업 지원

말벗 봉사와 사진 전달로 감사 뜻 전하기

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호반그룹이 제81주년 광복절을 앞두고 국가유공자들에 장수사진 촬영 봉사활동을 진행했다고 7일 밝혔다.호반그룹은 지난 6일 서울 서초구보훈회관에서 국가유공자 대상 장수사진 촬영 봉사활동인 ‘오늘을 만든 당신께’를 열었다.행사에는 임직원 봉사단 호반사랑나눔이를 비롯해 호반건설, 대한전선, 호반호텔앤리조트 등 그룹 임직원 30여명이 참여했다.이번 봉사활동은 광복절의 의미를 되새기고 국가유공자들의 희생과 헌신에 감사를 표하기 위해 마련됐다.이날 서초구 거주 국가유공자 30여명이 참석했으며 헤어·메이크업과 장수사진 촬영 등 전 과정이 임직원들의 재능기부로 이뤄졌다.임직원들은 촬영 대기 시간 동안 말벗 봉사도 함께 진행했다. 완성된 사진은 액자, 선물과 함께 전달할 예정이다.호반그룹 관계자는 “오늘의 대한민국을 있게 한 국가유공자 여러분의 헌신과 희생에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 국가유공자와 보훈 가족을 위한 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.호반그룹은 국가유공자 예우와 호국보훈의 가치 확산을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2023년부터 3년간 전쟁기념관에서 환경정화 봉사활동을 진행하고 발전기금 3000만원을 전달했으며, 지난 6월에는 그룹 신입사원들과 함께 국립서울현충원을 방문해 묘역 정화 봉사활동을 진행했다.