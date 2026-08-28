경북도, 대형 유통사와 손잡고 지역 중소기업 판로 확대 나서

세줄 요약 경북도가 경주 더케이호텔에서 ‘2026 경북세일페스타 입점 마케팅 데이’를 열고 지역 중소기업과 소상공인의 온라인 판로 확대를 지원했다. 쿠팡, G마켓, 11번가, 롯데ON과 알리익스프레스, 쇼피, 테무 등 국내외 유통사가 참여해 100여 개사가 상담했다. 경북도, 대형 유통사 연계 판로 확대 행사 개최

중소기업·소상공인 100여 개사, 입점 상담 참여

국내외 오픈마켓·전문가 맞춤형 진단 제공

이미지 확대 경북세일페스타 입점 마케팅 데이 포스터. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북세일페스타 입점 마케팅 데이 포스터. 경북도 제공

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경북도가 대형 유통사와 함께 중소기업 및 소상공인들의 유통시장 진출을 지원한다.도는 경주 더케이호텔에서 지역 중소기업과 소상공인들의 온라인 유통시장 진출과 판로 확대를 지원하기 위한 ‘2026 경북세일페스타 입점 마케팅 데이’를 개최한다고 28일 밝혔다.행사는 급변하는 유통·소비 환경에 대응해 대형 유통시장 진입에 어려움을 겪는 지역 중소기업과 소상공인들에게 주요 유통사와 직접 만날 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 사전 모집을 통해 선정된 식품·화장품·생활용품 등 도내 우수 중소기업, 소상공인 100여 개사가 참여해 대형 유통사 상품기획자들과 상담을 진행한다.특히, 이번 마케팅 데이에는 쿠팡, G마켓, 11번가, 롯데ON 등 국내 주요 오픈마켓과 종합몰을 비롯해 알리익스프레스, 쇼피, 테무 등 글로벌 유통 플랫폼까지 참여해 지역 기업의 판로 개척에 힘을 모은다.대형 유통사 출신의 임원과 마케팅 총괄 전문가 5명은 현장에서 기업들의 진입 가능 시장을 객관적으로 진단하고, 고객 설정부터 영업 확장 순서까지 체계적인 맞춤형 해법을 제시한다.이경곤 도 경제통상국장은 “앞으로도 경북세일페스타를 비롯한 다양한 마케팅 지원사업을 통해 도내 기업들의 든든한 성장 발판을 마련하겠다”라고 말했다.