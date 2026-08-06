한강서 줍깅하면 에코 마일리지 준다

서울시, 다회용기 사용 등 미션 진행서울시는 올여름 무료 임시 야영장 ‘한강밤핑’을 찾은 시민들과 함께 ‘에코 미션’을 진행한다고 5일 밝혔다. 다음달 7일부터 29일까지 줍깅(줍기+조깅), 다회용기 사용, 재활용 가능 자원 회수, 에코덩크 챌린지 등에 참여하면 에코마일리지를 지급한다.
금·토요일 여의도와 뚝섬 한강공원에서는 ‘한강 밤마실 줍깅 캠페인’이 열린다. 현장 인증 시 1000마일리지와 봉사 시간이 부여된다. 개인은 서울시 홈페이지, 1365 자원봉사포털에서 신청하거나 현장에서 바로 참여할 수 있다. 단체는 미래한강본부 사이트에 신청하면 된다.
또 금~일요일 중 배달음식을 이용한 후 다회용기 사용 영수증(또는 사진)을 인증 시 500마일리지, 페트병·캔·유리병 반납 시 개당 100마일리지를 받는다. 농구로 올바른 자원 배출을 배우는 ‘에코 덩크 챌린지’를 포함해 4개 스탬프를 채우면 추가 500마일리지가 제공된다. 마일리지는 서울사랑상품권이나 아파트 관리비 등으로 쓸 수 있다.
임만균 서울시의회 의장, ‘2026 서울시 통합방위회의’ 참석
임만균 서울시의회 의장이 5일 오전 은평구 진관동 소재 서울소방학교에서 열린 ‘2026 서울시 통합방위회의’에 참석해 유관기관 관계자들과 간담회를 열고 지역 통합방위 태세를 꼼꼼히 점검했다. 이날 회의는 서울시와 서울시의회, 소방, 군·경 간의 공조 체계를 점검하고 통합방위 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 본회의에 앞서 임 의장은 국정원과 수방사의 보고를 청취한 뒤, 화재 탐지·살수 드론과 드론건, 사족 보행 로봇 등 전시된 첨단 장비와 시연을 지켜봤다. 임 의장은 “대한민국 수도 ‘서울’의 안보는 천만 시민, 나아가 오천만 국민의 일상을 지키는 울타리”라며 “오늘 ‘통합방위 사태 공동대응 업무협약’으로 서울이 더 정교하고 신속한 대응력을 갖추게 될 것으로 기대된다”고 말했다. 이어 “서울시의회도 시민 안전과 평화로운 일상을 위해 언제나 협력하고 앞장설 것”이라고 강조했다.
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윤재삼 시 기후환경본부장은 “여름밤 한강공원을 찾는 시민들이 다채로운 친환경 미션을 즐기며 자연스럽게 자원순환과 기후위기 대응에 동참하길 기대한다”고 전했다.
2026-08-06 23면
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