트럼프 SNS ‘1000분의 1초’ 먼저 보는 서비스

월 1.5억원 ‘트루스 API’ 검토 중
도널드 트럼프 미국 대통령이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜이 월 최고 1억 5000만원을 내면 게시물을 빨리 볼 수 있게 하는 서비스를 검토 중인 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령이 금융시장 등에 큰 영향을 끼치는 사안 발표를 트루스소셜에서 하는 경우가 많아 기업들의 수요가 있을 전망이지만, 이해충돌 논란이 제기될 가능성도 있다.
금융사 등 수요… 이해충돌 논란
영국 파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 트루스소셜을 운영하는 ‘트럼프 미디어 ＆ 테크놀로지 그룹’(TMTG)이 다음달부터 기업을 상대로 판매하는 ‘트루스 API’라는 B2B 상품의 사용료로 이 같은 액수를 제시했다고 보도했다. 트루스 API는 트럼프 대통령의 게시물이 대중에 공개되기 전에 유료 사용자에게 내용을 1000분의1초 단위로 먼저 전달하는 서비스다.
1초에 수천번씩 주식을 사고파는 초단타 매매를 하는 운용사와 헤지펀드 입장에선 1000분의1초 차이로도 수익이 갈릴 수 있어 트루스 API에 관심을 가질 수밖에 없는 상황이다. 한 헤지펀드 관계자는 “사람들은 어쩔 수 없이 (트루스 API를 이용하며) 돈을 낼 것”이라며 “뉴스를 조금이라도 늦게 접하면 시장에서 크게 손해를 볼 수 있기 때문”이라고 말했다.
TMTG는 트루스 API 홍보를 위해 배포한 자료에서 트럼프 대통령의 게시글이 시장에 영향을 미친 사례 10개를 소개하기도 했다고 FT는 전했다. 트럼프 대통령이 지난 6월 “오늘 밤 이란을 매우 강력하게 공격할 것”이라는 글을 게시한 이후 유가가 장중 6% 급등한 사례 등이 담겼다. TMTG는 트루스 API의 최종 가격과 서비스 출시 일정은 확정되지 않았다는 입장인 것으로 전해졌다.
2026-07-20 23면
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