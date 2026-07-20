트럼프 SNS ‘1000분의 1초’ 먼저 보는 서비스

월 1.5억원 ‘트루스 API’ 검토 중

금융사 등 수요… 이해충돌 논란

2026-07-20 23면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 설립한 소셜미디어(SNS) 트루스소셜이 월 최고 1억 5000만원을 내면 게시물을 빨리 볼 수 있게 하는 서비스를 검토 중인 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령이 금융시장 등에 큰 영향을 끼치는 사안 발표를 트루스소셜에서 하는 경우가 많아 기업들의 수요가 있을 전망이지만, 이해충돌 논란이 제기될 가능성도 있다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 트루스소셜을 운영하는 ‘트럼프 미디어 ＆ 테크놀로지 그룹’(TMTG)이 다음달부터 기업을 상대로 판매하는 ‘트루스 API’라는 B2B 상품의 사용료로 이 같은 액수를 제시했다고 보도했다. 트루스 API는 트럼프 대통령의 게시물이 대중에﻿ 공개되기 전에 유료 사용자에게 내용을 1000분의1초 단위로 먼저 전달하는 서비스다.1초에 수천번씩 주식을 사고파는 초단타 매매를 하는 운용사와 헤지펀드 입장에선 1000분의1초 차이로도 수익이 갈릴 수 있어 트루스 API에 관심을 가질 수밖에 없는 상황이다. 한 헤지펀드 관계자는 “사람들은 어쩔 수 없이 (트루스 API를 이용하며) 돈을 낼 것”이라며 “뉴스를 조금이라도 늦게 접하면 시장에서 크게 손해를 볼 수 있기 때문”이라고 말했다.TMTG는 트루스 API 홍보를 위해 배포한 자료에서 트럼프 대통령의 게시글이 시장에 영향을 미친 사례 10개를 소개하기도 했다고 FT는 전했다. 트럼프 대통령이 지난 6월 “오늘 밤 이란을 매우 강력하게 공격할 것”이라는 글을 게시한 이후 유가가 장중 6% 급등한 사례 등이 담겼다. TMTG는 트루스 API의 최종 가격과 서비스 출시 일정은 확정되지 않았다는 입장인 것으로 전해졌다.