“반도체 호황, 사회의 호황 아냐… 지방 일으켜 세워야”

김정관 장관, 상의 제주포럼 강연

한경협 하계포럼 참석한 이세돌

“AI, 바둑 고수·하수 격차 더 벌려”

이미지 확대 최태원(오른쪽·SK그룹 회장) 대한상공회의소 회장이 16일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 김정관(왼쪽) 산업통상부 장관과 귀농·귀촌 청년기업 부스를 관람하고 있다.

대한상의 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원(오른쪽·SK그룹 회장) 대한상공회의소 회장이 16일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 김정관(왼쪽) 산업통상부 장관과 귀농·귀촌 청년기업 부스를 관람하고 있다.

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세줄 요약 김정관 산업통상부 장관은 제주포럼에서 반도체 호황이 곧 사회 전체의 호황은 아니라며, 0% 성장 위기 극복을 위해 지방 기업에 규제 완화와 세금 감면을 확대하겠다고 했다. 수도권 중심이던 R&D도 지방으로 옮기고, 지방 노동자 소득세 감면도 추진하겠다고 밝혔다. 반도체 호황과 사회 전체 호황의 괴리 지적

지방 기업 규제 완화·세금 감면 확대 발표

R&D와 세제 지원의 지방 이전 추진

2026-07-17 23면

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김정관 산업통상부 장관은 16일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상공회의소 제주포럼에서 “반도체 호황이라고 해서 사회 전체가 호황은 아니다”라며 ‘0% 성장’ 위기에 직면한 한국 경제를 살리기 위해 지방 기업들에 규제 완화와 세금 감면 등 인센티브를 확충하겠다고 밝혔다.김 장관은 이날 강연에서 “인공지능(AI) 판에서 지방을 일으켜 세우지 않으면 앞으로 우리 경제는 미래가 없다고 판단하고 있다”고 강조했다. 김 장관은 지속적이고 전략적인 투자의 중요성을 강조했다. 그는 “전국적으로 풀기 어려운 기업의 여건이나 환경 관련 규제들을 지방에서 과감하게 풀어 기업이 지방에 투자할 수 있도록 하겠다”며 “지금까지 수도권 중심의 연구개발(R＆D) 투자를 했다면 앞으로의 R＆D 정책은 전면적으로 지방으로 이동할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “지방에 있는 노동자는 소득세를 감면받을 수 있도록 정책을 바꾸겠다”고 덧붙였다.김 장관은 강연 후 기자들과 만나 “AI 시대에 우리가 인센티브를 가져가기 위해서는 투자에 훨씬 더 집중을 해야 한다”고 밝혔다. 삼성전자발 반도체 초과이익의 재분배 논의에 대해서는 “큰 이슈다 보니 정부 내에 다양한 목소리가 있을 수밖에 없다”며 “이런 과정들을 거쳐 전체적으로 큰 물줄기를 타지 않을까 싶다”고 말했다.한편 이날 제주롯데호텔에서 열린 ‘2026 한국경제인협회 경영자 제주하계포럼’ 강연에 나선 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수는 ‘알파고 대국’ 후 10년이 지난 지금 AI를 적극적으로 도입해야 한다고 강조했다.이 교수는 “AI 바둑 프로그램이 보급되면 바둑기사 모두가 상향 평준화될 것이라고 생각했지만 현실은 정반대였다”며 “상위 랭커가 AI를 더 잘 이해하고 활용하면서 정답만 암기하던 하위 랭커와 격차가 더 벌어졌다”고 말했다. 이어 ‘새로운 문맹의 시대’라는 표현을 인용한 이 교수는 “AI를 단순한 질문 용도로 사용하는 사람과 에이전트 AI로 활용하는 사람의 차이는 문맹의 차이만큼 벌어질 것”이라고 전망했다.