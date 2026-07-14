오세훈 “외국인 골목상권서 지갑 열게 할 것”

소상공인 대상 서울시정 강연
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오세훈 서울시장이 13일 시청에서 열린 ‘소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 시의 소상공인 지원 정책을 소개하고 있다.
서울시 제공
서울시 제공
오세훈 서울시장은 13일 서울 소상공인들을 만나 “골목길 매출을 증가시키는 데는 다른 패러다임이 필요하다고 생각한다”며 “앞으로 4년 동안 서울의 야간 경제를 살려내겠다”고 말했다.
오 시장은 이날 시청에서 열린 ‘서울 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 강연을 열고 “어떻게 하면 여러분이 활발한 영업 활동을 하도록 도와드릴 수 있는지가 서울시 정책의 굉장히 중요한 축”이라며 이렇게 밝혔다.
그는 “지난해 (외국인 관광객) 2000만명이 들어왔다”며 “과거에는 상상을 못 했던 골목상권까지 들어와서 지갑을 열게 만드는 게 골목경제 활성화, 소상공인 여러분 영업에 도움이 된다는 판단하에 사계절 각종 축제를 개최한다”고 설명했다. 이어 “구별로 1~2개 정도 야간 상권을 지정해서 야간 경제가 활발하게 갈 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.
임만균 서울시의회 의장, 취임 후 첫 해외 방문단 맞아… ‘의원 외교’ 본격 시동
서울시의회 임만균 의장은 지난 10일 오후 2시 30분 의장접견실에서 말레이시아 켈란탄주정부의 다토 모하메드 파즐리(Dato’ Dr Mohammed Fadzli) 부주총리를 비롯한 공식 대표단을 접견하고 환담을 나눴다. 이번 면담은 이달 제12대 서울시의회 출범 이후 맞이한 첫 해외 대표단 공식 접견이다. 시의회는 아세안(ASEAN)의 핵심 파트너인 말레이시아와의 우호 협력 관계를 지방의회 차원에서 한층 더 공고히 다지기 위해 이번 자리를 마련했다. 임 의장은 대표단에 환영의 뜻을 전하며 “최근 양국 정상회담 등으로 활발해진 한-말레이시아 외교 협력의 기조가 지방정부와 의회 차원의 교류 확대로 계속 이어져 나가길 바란다”고 밝혔다. 특히 이날 환담에서는 대표단의 주요 관심사인 기술직업교육과 관련, 서울시가 역점 추진 중인 ‘서울형 RISE(지역혁신중심 대학지원체계)’ 기반의 인재 양성 시스템이 집중 소개됐다. 아울러 AI·바이오 등 첨단산업 분야와 연계한 청년 취업 지원 정책 등 실질적인 우수사례들이 공유돼 대표단의 큰 관심을 끌었다. 임 의장은 “교육이야말로 미래를 위한 가장 가치 있는 투자”라며 “곧 시작될 켈란탄주 장학생들의 한국 유학
서울시의회 바로가기
그러면서 “최근 도심에 ‘야장’ 문화가 생겨났는데 도심 몇 군데만 누리는 상권이 아니라 25개 자치구와 협업해 꽃을 피울 수 있게 한다는 게 제 구상”이라며 “2028년까지 25군데의 야장을 지정할 계획”이라고 강조했다. 야장이란 을지로 등에서 인기인 야외에 테이블을 놓고 음식을 파는 식당이나 술집을 뜻한다.
2026-07-14 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지