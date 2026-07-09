삼성복지재단, 20일 어린이집·유치원 원장 특강

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성복지재단, 20일 어린이집·유치원 원장 특강

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-07-09 00:36
수정 2026-07-09 00:36
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘내면소통 명상’ 주제 뇌과학 강연

삼성복지재단이 오는 20일 ‘전국 어린이집·유치원 원장 특강 C＆I 데이(DAY)’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서는 영유아 교육기관 원장을 대상으로 ‘마음근력을 키우는 내면소통 명상’을 주제로 한 특강이 진행된다. 뇌과학 기반의 명상 분야 권위자인 김주환 연세대 교수가 강연을 통해 마음근력을 기르고 회복탄력성을 높이는 명상의 과정을 뇌과학적 관점에서 소개한다.

이어 소아청소년 정신건강 전문의 김은주 강남세브란스병원 교수가 ‘아이들의 뇌 발달과 명상의 힘’을 주제로 강연한다.

마지막으로 김 교수와 색소포니스트인 브랜든 최가 ‘음악과 함께하는 내면소통 명상’을 진행한다. 참석자들에게는 리움미술관에서 개최하고 있는 기획전 ‘다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956–1976’ 관람 기회도 제공한다.

재단은 2022년부터 삼성의 교육·문화 인프라를 활용해 ‘원장 맞춤형 프리미엄 특강’을 제공해 왔다. 온·오프라인으로 동시에 진행되는 특강에 현재까지 약 2만 4000명이 참여했다.

장진복 기자
세줄 요약
  • 어린이집·유치원 원장 대상 특강 개최
  • 명상·뇌과학 주제로 마음근력 강연
  • 음악 명상·미술관 관람 기회 제공
2026-07-09 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로