K팝 에이티즈, 빌보드 앨범 차트 3번째 ‘정상’

14번째 미니앨범 ‘골든 아워’ 1위

앨범 9장 ‘빌보드 200’ 10위권에

이미지 확대 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2023년 6월 15일 서울 강서구 KBS아레나에서 9번째 미니앨범 ‘더 월드 에피소드 2: 아웃로우’ 발매 쇼케이스를 열고 포즈를 취하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2023년 6월 15일 서울 강서구 KBS아레나에서 9번째 미니앨범 ‘더 월드 에피소드 2: 아웃로우’ 발매 쇼케이스를 열고 포즈를 취하고 있다.

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세줄 요약 에이티즈가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 세 번째 1위를 차지했다. 14번째 미니앨범 ‘골든 아워: 파트 5’가 올리비아 로드리고와 드레이크 등을 제치고 정상에 올랐다. 이번 앨범은 미국에서 22만8000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했고, 실물 음반 판매만 22만3000장으로 집계돼 톱 앨범 세일즈 차트도 1위를 했다. 에이티즈, 빌보드 200 세 번째 정상 등극

‘골든 아워: 파트 5’로 경쟁작 제치고 1위

실물 판매 22만3000장, 세일즈 차트도 석권

2026-07-07 23면

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K팝 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’의 정상을 다시 밟았다. 이번으로 세 번째 1위다.빌보드는 5일(현지시간) 차트 예고 기사에서 에이티즈의 14번째 미니앨범 ‘골든 아워: 파트 5’가 오는 11일 자로 게시될 ‘빌보드 200’에서 올리비아 로드리고·드레이크 등의 앨범을 제치고 1위를 기록했다고 밝혔다. 에이티즈는 앞서 2023년과 2024년 각각 한 차례씩 1위를 기록했다.빌보드는 “에이티즈는 2022년을 시작으로 ‘빌보드 200’에서 총 9장의 앨범을 상위 10위권에 올렸다”고 설명했다. 이로써 에이티즈는 K팝 그룹 ‘빌보드 200’ 최다 1위 기록 부문 3위에 자리 잡았다. 스트레이 키즈가 8장의 앨범으로 1위를 차지하며 최다 기록을 보유하고 있고, BTS가 7장으로 그 뒤를 잇고 있다.이번 앨범은 차트 집계 기간 미국에서 22만 8000장에 해당하는 ‘앨범 유닛’을 기록했다. ‘앨범 유닛’은 앨범 실물·디지털 판매량과 스트리밍, 디지털 음원 다운로드를 앨범 판매량으로 환산해 합산한 지표다. 이 가운데 22만 3000장이 실물 음반 판매량으로 ‘톱 앨범 세일즈’ 차트에도 1위로 이름을 올렸다.타이틀곡 ‘배드’(BAD)는 라틴 팝과 브라질리언 펑크 요소를 결합한 곡이다. 빠른 템포의 날카로운 퍼커션(타악기) 리듬 아래로 저음역대를 두텁게 채운 베이스 라인이 더해져 남미 여름 축제 분위기를 연출한다. 멤버 홍중과 민기가 작사에 참여해 욕망과 갈등을 솔직하게 드러내는 가사를 완성했다.뮤직비디오에는 할리우드 신예 배우 체이스 인피니티가 출연해 화제를 모았다. 영화 ‘원 배틀 애프터 어나더’로 주목받은 2000년생 배우로, 에이티즈가 1000석 규모의 홀 투어를 돌 때부터 팬덤 ‘에이티니’였던 것으로 알려져 있다.