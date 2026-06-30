삼성, 6700개 협력사와 ‘상생 협약’

자금·기술·인력 등 실질 협력 강화

시설 투자·ESG 전환 등 지원 확대

이미지 확대 주병기(앞줄 왼쪽 여덟 번째) 공정거래위원장과 노태문(첫 번째) 삼성전자 사장이 29일 경기 수원시 삼성전자 디지털시티 R4 디지털홀에서 열린 삼성 상생협약 체결식에서 참석자들과 기념촬영하고 있다.

공정거래위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 주병기(앞줄 왼쪽 여덟 번째) 공정거래위원장과 노태문(첫 번째) 삼성전자 사장이 29일 경기 수원시 삼성전자 디지털시티 R4 디지털홀에서 열린 삼성 상생협약 체결식에서 참석자들과 기념촬영하고 있다.

공정거래위원회 제공

세줄 요약 삼성이 1~3차 협력회사와 상생 협약을 체결해 6700여 개 협력사가 혜택을 볼 전망이다. 자금·기술·인력 지원을 넓히고, 3조5000억원 규모 상생펀드와 ESG 펀드로 투자·기술개발·전환을 돕는다. 삼성, 1~3차 협력사 상생 협약 체결

6700여 개 협력사 혜택 예상

자금·기술·인력 지원 및 공급망 협력 강화

2026-06-30 23면

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삼성이 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 1~3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 이번 협약을 통해 삼성의 공급망에 속해 있는 6700여 개 협력회사가 혜택을 볼 것으로 예상된다.삼성전자 수원사업장에서 열린 이번 협약식에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 상생 협약에 참여하는 11개 삼성 계열사 대표 및 주요 협력회사 대표 등 150여 명이 참석했다. 삼성은 이번 협약을 통해 단순한 거래 관계를 넘어 자금·기술·인력 등 모든 영역에서 협력회사들과 실질적인 협력을 강화하고, 건전한 공급망 생태계를 조성하기 위한 토대를 마련했다.협약에 참여한 11개 삼성 계열사는 협력회사와의 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 지속적으로 점검할 예정이다. 나아가 협력회사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원 및 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안도 모색할 계획이다.삼성전자는 그동안 협력회사의 경쟁력 강화를 위해 ‘자금·기술·인력’ 3개 분야를 중심으로 맞춤형 지원을 지속해 왔다. 특히 현재 운영 중인 총 3조 5000억원 규모의 상생펀드 및 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드를 통해 협력회사의 시설 투자, 기술 개발, ESG 전환 등에 대한 지원을 확대한다.주 위원장은 “삼성의 상생 노력이 중소 협력회사로 막힘없이 흘러가도록 선순환의 물길을 여는 단초가 될 것”이라고 밝혔다. 노태문 삼성전자 사장은 ﻿“더불어 성장하는 하나의 운명공동체로서 한 차원 높은 협력관계를 구축하고 상생의 온기가 2·3차 협력회사까지 전파될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.김영재 협성회 회장은 “우리 경제가 글로벌 파고를 헤쳐 나가는 동반성장의 가장 모범적인 이정표가 될 것으로 확신한다”고 말했다.