11만 아미와 13주년 자축한 BTS

3년 8개월 만에 열린 부산 콘서트

“아미 여러분이 가장 큰 생일 선물”

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 멤버들이 지난 13일 부산 아시아드 주경기장에서 열린 ‘BTS 월드투어 아리랑 인 부산’ 콘서트 중 무대에 앉아 관객들과 이야기를 하고 있다.

빅히트뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 방탄소년단(BTS) 멤버들이 지난 13일 부산 아시아드 주경기장에서 열린 ‘BTS 월드투어 아리랑 인 부산’ 콘서트 중 무대에 앉아 관객들과 이야기를 하고 있다.

빅히트뮤직 제공

세줄 요약 BTS가 부산 아시아드 주경기장에서 데뷔 13주년을 맞아 11만 아미와 함께 축하 무대를 열었다. 신곡 ‘컴 오버’와 ‘아리랑’ 수록곡, ‘페이크 러브’ 등 히트곡을 선보이며 열기를 끌어올렸다. 신보와 월드투어 성과도 이어졌다. 부산서 데뷔 13주년 기념 공연 개최

11만 아미와 신곡·히트곡 무대 선보임

신보·월드투어 성과도 글로벌 차트 호조

2026-06-15 23면

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“한국에서 공연하는 것만큼 좋은 게 없네요. 여러분이 이렇게 즐기는 모습이 저희에겐 가장 큰 생일 선물입니다.”(진)지난 13일 부산 아시아드 주경기장에는 생일 축하 노래가 울려 퍼졌다. 데뷔 13주년을 맞은 그룹 방탄소년단(BTS)과 이곳을 찾은 5만 5000명의 ‘아미’(BTS 팬덤)가 하나가 돼 그간의 시간을 자축했다.이날 주경기장 한가운데에 대형 상부 LED 전광판이 설치된 ‘X’자 무대에서는 공연 전부터 수묵화 같은 영상과 국악이 흘러나왔다. 국악 비트가 갑자기 빨라지자 아미는 한목소리로 “BTS”를 외치며 스타디움을 뒤흔들었다. 곧이어 횃불을 든 댄서가 등장해 무대를 내달렸고, 쇠붙이 소리를 연상시키는 신나는 비트의 ‘훌리건’이 이어졌다.BTS는 ‘아리랑’에 수록된 신곡 무대를 중심으로 ‘페이크 러브’, ‘마이크 드롭’, ‘불타오르네’ 등의 기존 히트곡까지 두루 선보였다. 웅장한 사운드가 돋보이는 ‘노멀’은 앨범에 수록된 버전과 달리 한국어로 불러 팬들의 큰 호응을 얻었다. 막내 정국은 ‘에일리언스’와 ‘달려라 방탄’까지 세 곡을 내리 부르더니 “부산 반갑습니데이”라는 사투리로 팬들의 환호를 이끌어 냈다.12·13일 이틀간 11만명의 아미가 공연장을 찾았다. 앞서 첫날 발표한 신곡 ‘컴 오버’는 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 전 세계 79개국 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위에 올랐다. 또 정규 5집 ‘아리랑’은 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이의 ‘위클리 톱 앨범 글로벌’ 차트에서 2주 연속 1위를 하며 통산 9번째 정상을 차지했다.이번 부산 공연은 2022년 10월 멤버들의 입대 전 마지막 콘서트 ‘옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in Busan) 이후 3년 8개월 만이다. BTS는 지난 4월 9일 고양에서 월드투어 ‘아리랑’을 시작해 내년까지 전 세계 23개국 34개 도시에서 총 82회 공연을 이어 간다. 지난달 미국 라스베이거스에서 공연한 뒤 한국으로 날아온 이들로서는 잠시 ‘고향’에 들른 셈이다. BTS는 이달 26일에는 스페인 마드리드 무대에 선다.