모교 고대에 10억 기부한 재미 사업가 김형 회장

“꿈 키워가는 후배들에 보탬 되길”

이미지 확대 미국 시애틀 소재 기업 토펙스(Topex)를 운영하는 김형(가운데) 회장과 김동원(오른쪽) 고려대 총장.

고려대 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 시애틀 소재 기업 토펙스(Topex)를 운영하는 김형(가운데) 회장과 김동원(오른쪽) 고려대 총장.

고려대 제공

2026-05-20 23면

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고려대는 19일 미국 시애틀에서 무역 회사 토펙스(Topex)를 운영하는 김형 회장이 모교인 고려대에 10억원을 기부했다고 밝혔다.기부금은 정경대학 행정학과와 법학전문대학원에 5억원씩 기탁된다. 기부금은 전액 장학금으로 쓰이며, 학업 성적이 우수하나 경제적 어려움으로 학업에 전념하기 힘든 학생들을 위해 활용될 예정이다.고려대 행정학과 59학번인 김 회장은 1970년대 미국 알래스카에서 유전 파이프라인 건설 사업에 뛰어든 뒤 무역업으로 성공했다. 이후 시애틀 교우회장을 역임하며 해외에서도 모교와 인연을 이어왔다. 김 회장은 “비록 작은 정성이지만 어려운 환경 속에서도 꿈을 키워가는 후배들이 훗날 국가와 사회에 기여하는 인재로 성장하는 데 보탬이 되길 바란다”고 밝혔다.