‘조국과 청춘’ 양윤경씨 별세

민중가요 노래패 ‘조국과 청춘’ 출신으로 <우산> <내 눈물에 고인 하늘> 등을 부른 양윤경 씨가 28일 별세했다. 55세.
양씨는 민중가요 작곡가 윤민석(본명 윤정환) 씨와 1998년 결혼하기 전부터 암을 앓았다. 그는 치료받고 기적처럼 호전됐다가 재발하기를 반복하는 등 28년 간 힘겨운 투병 생활을 이어갔다. 부부의 안타까운 사연이 알려지면서 시민단체 활동가를 중심으로 “노래를 들으며 진 빚을 돌려주자”며 ‘윤민석과 함께하는 사람들의 모임’이 결성되고 후원 음악회가 열리기도 했다.
윤씨는 1987년 6월 항쟁 때 만든 첫 민중가요 ‘사랑하는 동지에게’를 비롯해 ‘전대협 진군가’ ‘통일의 꽃’ ‘지금은 우리가 만나서’ ‘서울에서 평양까지’ ‘백두산’ 등을 만들었다. 2008년 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불집회부터 박근혜·윤석열 전 대통령 탄핵 집회까지 불린 ‘헌법 제1조’도 그의 작품이다. 이런 공로를 인정받아 2017년 제2회 민주주의자 김근태상과 한국대중음악상 심사위원단 특별상을 받았다.
빈소는 서울한양대학교병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 30일이다.
양씨는 민중가요 작곡가 윤민석(본명 윤정환) 씨와 1998년 결혼하기 전부터 암을 앓았다. 그는 치료받고 기적처럼 호전됐다가 재발하기를 반복하는 등 28년 간 힘겨운 투병 생활을 이어갔다. 부부의 안타까운 사연이 알려지면서 시민단체 활동가를 중심으로 “노래를 들으며 진 빚을 돌려주자”며 ‘윤민석과 함께하는 사람들의 모임’이 결성되고 후원 음악회가 열리기도 했다.
윤씨는 1987년 6월 항쟁 때 만든 첫 민중가요 ‘사랑하는 동지에게’를 비롯해 ‘전대협 진군가’ ‘통일의 꽃’ ‘지금은 우리가 만나서’ ‘서울에서 평양까지’ ‘백두산’ 등을 만들었다. 2008년 미국산 쇠고기 수입 반대 촛불집회부터 박근혜·윤석열 전 대통령 탄핵 집회까지 불린 ‘헌법 제1조’도 그의 작품이다. 이런 공로를 인정받아 2017년 제2회 민주주의자 김근태상과 한국대중음악상 심사위원단 특별상을 받았다.
빈소는 서울한양대학교병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 30일이다.
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